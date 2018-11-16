پورموسوی ۶ بازی ۸ امتیاز، «استان» ۶ بازی ۳ امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان با سیروس پورموسوی فصل را آغاز کرد و بعد از هفته ششم در حالی که فولاد با ۸ امتیاز در رده دهم قرار داشت، با تصمیم مسئولان این باشگاه پورموسوی از کار برکنار شد تا ایلی استان دستیار رومانیایی او جایش را روی نیمکت بگیرد.

پورموسوی به دلیل نتایج ضعیف و نارضایتی تماشاگران از ادامه کار در تیم فولاد باز ماند. اما حالا که به هفته های پایانی نیم فصل نزدیک می شویم، فولادی ها ۶ بار هم با هدایت ایلی استان دستیار سابق پورموسوی و سرمربی فعلی شان به میدان رفته اند.

پورموسوی در ۶ بازی با فولاد صاحب ۲ پیروزی، ۲ مساوی، ۲ شکست، ۵ گل زده و ۷ گل خورده بود و با گرفتن ۸ امتیاز از کار برکنار شد.

استان در مدتی مشابه ۶ بار هدایت فولاد را بر عهده گرفت که در هیچ یک از این ۶ بازی طعم پیروزی را نچشید. فولاد با سرمربی رومانیایی اش ۳ بار متوقف شد و ۳ بار شکست خورد و تنها ۳ امتیاز گرفت. در همین بازیها فولادی ها تنها ۲ بار گلزنی کردند و ۷ بار گل خورده اند تا فقط ۳ امتیاز به حساب این تیم واریز شده باشد.

فولاد در پایان هفته ششم در رده دهم جدول قرار داشت و در هفته داوزدهم به رده سیزدهم رسیده است. در پایان هفته ششم فاصله فولاد با آخرین تیم جدول ۶ امتیاز بود و حالا فاصله این تیم با آخرین تیم جدول فقط ۳ امتیاز است.

مقایسه عملکرد دو مربی در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد اگر فولاد با پورموسوی نتایج خوبی نگرفته بود، با مربی جدیدش به نتایجی ضعیف تر هم رسیده است.

جدول مقایسه عملکرد پورموسوی و استن در تعداد بازیهای مساوی؛