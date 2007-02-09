اکوادور خواستار بازگشت به اوپک شد

به گزارش خبرنگارمهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوستاوو لاریا" وزیر کشور اکوادور اعلام کرد: جدایی 15 سال پیش اکوادور از اوپک موجب زیان صدها میلیون دلاری این کشور شده است.

وی افزود: از زمان جدایی اکوادور از اوپک در سال 1992 این کشور از دستیابی به کمک‌های فناوری و تسهیلات مطلوب مالی اوپک برای توسعه میادین نفت خود محروم مانده است.

اکوادور در سال 1972 به سازمان اوپک پیوست اما 20 سال بعد به علت مخالفت با سهمیه‌های تولید این سازمان از آن خارج شد.

لاریا اضافه کرد: با وجودی که اکوادور طی سال‌های اخیر قادر به رقابت با غول‌های نفتی جهان در توسعه تولید نفت خود نبوده است، این کشور همچنان پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت آمریکای جنوبی است و پیوستن مجدد آن به اوپک (که از منافع اعضای خود حمایت می‌کند) مطمئنا به نفع آن خواهد بود.

وزیر کشور اکوادور با بیان اینکه پیوستن مجدد آن به اوپک در برنامه کاری "رافائل کوریا" رئیس‌جمهور این کشور نیز قرار دارد، افزود: ‌درآمدهای نفتی حدود 69 درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و هم‌اکنون تولید نفت آن حدود 539 هزار بشکه است.