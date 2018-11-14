به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده با سررسید یکماهه، به زودی پایان خواهد یافت.

پیش فروش سکه با سر رسید یک ماهه از ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه انجام شد و گرچه قرار بود تحویل این سکه ها از روز ۲۶ اردیبهشت ماه آغاز شود اما با دستور بانک مرکزی، تحویل سکه ها چند روز زودتر از موعد مقرر، از روز ۱۹ اردیبهشت ماه در تهران و روز ۲۲ اردیبهشت ماه در سایر استان ها آغاز شد.

بر این اساس پیش خریدکنندگان از زمان سر رسید تحویل سکه، شش ماه مهلت دارند تا با مراجعه به همان شعبه ای که پیش خرید کرده اند، سکه های خود را تحویل بگیرند.

مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه، کارت ملی و اسناد پیش خرید سکه را به همراه داشته باشند.