۳۱۷ مقاله به همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار شد،اظهار کرد: تعداد ۳۱۷ مقاله در سایت این همایش ثبت شد که در نهایت ۱۵۶ مقاله پذیرفته شد واز تعداد ۱۵۶ مقاله پذیرش۴۷ مقاله برای سخنرانی و ۱۰۹ مقاله به عنوان پوستر ارائه شد.

دبیر علمی این همایش تصریح کرد: از ۲۰۷ مقاله داوری شده نیز ۱۱۹ مقاله رد شد که مابقی مقالات در قالب پنل ،پوستر و سخنرانی ارائه می شود.

دکتر ایزدی با اشاره به پیش بینی ۱۵ کارگاه در این همایش اظهار کرد: ۴۵۰ نفر در این کارگاه ها شرکت کردند.

وی افزود: سه پنل مهم برنامه همایش شامل بررسی برنامه‌های دو دستگاه متولی آموزش های پیش از دبستان که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، الگوی زبان آموزی در دوره پیش دبستانی با تاکید بر مناطق دوزبانه ایران و کودکی چیست، است.

گفتنی است شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از امروز به مدت دو روز در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران در حال برگزاری است.