حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در حاشیه کنگره سه هزار شهید استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص راهکار عبور از مشکلات کنونی بیان کرد: راهی که ملت ایران در دوران دفاع مقدس پیمودند در شرایط بسیار سختی بود که با همدلی، وحدت و ایثار توانستند در مقابل دشمن ایستادگی و با همه توان از نظام اسلامی دفاع کنند.

وی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس ملت ما یکپارچه همراه مسئولان کشور بودند و رهبری و فرماندهی کل قوا را فردی الهی، شجاع و مقتدر می دانستند که برای مدیریت این کار بزرگ شایسته می دیدند و در کنار این حضور شاهد حضور فرماندهان و مدیرانی بودند که با ابتکار عمل، ایثار و فعالیت جهادی کشور را اداره می کردند.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: به نظرم در این شرایط هم باید این حادثه تکرار شود و مردم عزیز و بزرگوار به این معنا توجه کنند که اقتدار، عزت و زندگی بهتر ما در دنیا و سعادت در آخرت به ایستادگی و مقاومت امروز مردم بستگی دارد.

ابوترابی فرد گفت: همانگونه که امروز به دلیل اقتدار دفاعی و نظامی کسی نمی تواند به حریم هوایی،زمینی و دریایی ما تجاوز کند، باید این مقاومت و توانمندی در سایر عرصه ها هم دیده شود.

وی اضافه کرد: آرامشی که در این شرایط سخت برکشور حاکم شده بیانگر مقاومت ملت شجاع است و باید اذعان کرد در شرایط کنونی بشدت نیازمند نوع مدیریتی دوران دفاع مقدس هستیم تا با همان اراده، عزم و انگیزه و شجاعت و دانش در مسیر اعتلای کشور گام برداریم.

رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه ‌گانه تصریح کرد: ایجاد تحول کار ساده ای نیست بلکه سختی و پیچیدگی های خاصی دارد و باید رئیس دستگاه اجرایی کشور و رئیس جمهور با همه توان برای این تحول اقدام کند تا سطح مدیریت کشور ارتقاء یابد.

ابوترابی فرد یادآورشد: سایر دستگاهها هم باید کمک کنند تا زمینه تحول و ارتقاء کارآمدی مدیران کشور فراهم شود و ما نیز امیدواریم با عنایت خدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت شاهد این تحول و ارتقا کارآمدی و کارآیی مدیریت کشور باشیم.

وی اضافه کرد: باید دانست دستاوردهای نظام اسلامی در ۴ دهه گذشته بسیار گران قیمت و ارزشمند بوده و باید از این سرمایه های ذی قیمت که در اختیار داریم بخوبی استفاده کنیم تا کشور در شرایط بهتر و آرامتری قرار گیرد.

ابوترابی فرد اظهارداشت: به لطف بصیرت ودانایی، سطح دانش و ایثار ملت عزیز و بزرگوار، خوشبختانه کشور در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و به لطف خداوند این دوران سخت را با موفقیت طی می کنیم.