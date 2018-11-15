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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۲۳

ابوترابی در گفتگو با مهر:

نیازمند مدیریت جهادی هستیم/ ایجاد تحول کار ساده‌ای نیست

نیازمند مدیریت جهادی هستیم/ ایجاد تحول کار ساده‌ای نیست

قزوین-رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه ‌گانه کشور گفت: در شرایط کنونی نیازمند مدیریت جهادی دوران دفاع مقدس هستیم تا با همان اراده،انگیزه و کارآمدی از مشکلات عبور کنیم.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در حاشیه کنگره سه هزار شهید استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص راهکار عبور از مشکلات کنونی بیان کرد: راهی که ملت ایران در دوران دفاع مقدس پیمودند در شرایط بسیار سختی بود که با همدلی، وحدت و ایثار توانستند در مقابل دشمن ایستادگی و با همه توان از نظام اسلامی دفاع کنند.

وی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس ملت ما یکپارچه همراه مسئولان کشور بودند و رهبری و فرماندهی کل قوا را فردی الهی، شجاع و مقتدر می دانستند که برای مدیریت این کار بزرگ شایسته می دیدند و در کنار این حضور شاهد حضور فرماندهان و مدیرانی بودند که با ابتکار عمل، ایثار و فعالیت جهادی کشور را اداره می کردند.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: به نظرم در این شرایط هم باید این حادثه تکرار شود و مردم عزیز و بزرگوار به این معنا توجه کنند که اقتدار، عزت و زندگی بهتر ما در دنیا و سعادت در آخرت به ایستادگی و مقاومت امروز مردم بستگی دارد.

ابوترابی فرد گفت: همانگونه که امروز به دلیل اقتدار دفاعی و نظامی کسی نمی تواند به حریم هوایی،زمینی و دریایی ما تجاوز کند، باید این مقاومت و توانمندی در سایر عرصه ها هم دیده شود.

وی اضافه کرد: آرامشی که در این شرایط سخت برکشور حاکم شده بیانگر مقاومت ملت شجاع است و باید اذعان کرد در شرایط کنونی بشدت نیازمند نوع مدیریتی دوران دفاع مقدس هستیم تا با همان اراده، عزم و انگیزه و شجاعت و دانش در مسیر اعتلای کشور گام برداریم.

رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه ‌گانه تصریح کرد: ایجاد تحول کار ساده ای نیست بلکه سختی و پیچیدگی های خاصی دارد و باید رئیس دستگاه اجرایی کشور و رئیس جمهور با همه توان برای این تحول اقدام کند تا سطح مدیریت کشور ارتقاء یابد.

ابوترابی فرد یادآورشد: سایر دستگاهها هم باید کمک کنند تا زمینه تحول و ارتقاء کارآمدی مدیران کشور فراهم شود و ما نیز امیدواریم با عنایت خدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت شاهد این تحول و ارتقا کارآمدی و کارآیی مدیریت کشور باشیم.

وی اضافه کرد: باید دانست دستاوردهای نظام اسلامی در ۴ دهه گذشته بسیار گران قیمت و ارزشمند بوده و باید از این سرمایه های ذی قیمت که در اختیار داریم بخوبی استفاده کنیم تا کشور در شرایط بهتر و آرامتری قرار گیرد.

ابوترابی فرد اظهارداشت: به لطف بصیرت ودانایی، سطح دانش و ایثار ملت عزیز و بزرگوار، خوشبختانه کشور در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و به لطف خداوند این دوران سخت را با موفقیت طی می کنیم.

کد مطلب 4458572

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