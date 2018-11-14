توسعه فرهنگ کسب و کار در فارس اولویت باشد

وی با بیان این مطلب که کارآفرینی در ایران عمر و قدمت محدودی دارد و در حال گذران دوران کودکی است. این انجمن در فارس نوپاست و تنها سه ماه از تاسیس آن میگذرد.
معتمدی حمایت از شرکتهای کار آفرین و حمایت از حقوق قانونی اعضا و رشد حوزه کسب و کار و کارآفرینی را از اهداف اصلی تشکیل این انجمن دانست و گفت: نقش این انجمن همانند موتور محرکهای بین دستگاههای اجرایی، تشکلهای و نهادهای خصوصی برای توسعه کسب و کار است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و کارآفرینی فارس با بیان اینکه صفر تا صد مشاوره به افراد متقاضی راهاندازی کسب و کار در این انجمن آموزش داده میشود تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با همکاری شرکتهای زیرمجموعه، در آیندهای نزدیک برای گسترش فرهنگ کسب و کار همت خود را به کار گیریم.
معتمدی گفت: هیچ آماری دقیقی از فعالیت های شرکتهای کسب و کار در فارس موجود نیست و در دنیا اساسا تنها یک درصد از افرادی که دارای ایدههای خلاقانه هستند موفق به کارآفرینی می شوند.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر بالاترین آمار افراد کارآفرین دنیا مربوط به کشور آلمان است که 6 تا 7 درصد از کارآفرینی دنیا را به خود اختصاص داده اما در ایران هیچ آمار دقیقی در این باره نداریم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و کارآفرینی فارس گفت: هماندیشی با بازیگران زیست بوم کارآفرینی، برگزاری سمینار آموزشی دانش آموزان کارآفرین، آغاز تهیه سند توسعه سه ساله فعالیتهای انجمن در حوزه کارآفرینی، نشست با مدیران کارآفرین فارس، برگزاری سمینار زیست بوم کارآفرینی و چالشهای فضای کسب و کار را از جمله برنامههای هفته کارآفرینی در فارس است.
در ادامه این نشست علیاکبر زاهدیاننژاد، نائب رئیس هیئت مدیره این انجمن نیز گفت: تهیه و تدوین سند توسعه سه ساله انجمن صنفی کارآفرینی فارس براساس فراهم کردن زیرساختها،تهیه بانک اطلاعاتی از مشکلات واحدهای کار شامل کارگران و کارفرمایان از اهدافی است که در تدوین این سند دنبال میشود.
وی افزود: ارائه نسخههای کاربردی در این باره میتواند کمک کند تا بخشی از مشکلات عمومی رفع شود و سند توسعه سه ساله ویژه کارگران و کارفرمایان نقشه راهی برای این انجمن محسوب میشود .
نائب رئیس هیئت مدیره این انجمن با بیان این مطلب که انجمن صنفی کارآفرینی فارس تلاش خواهد کرد تا با در نظر گرفتن بوم کسب و کار در مناطق مختلف استان به بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی، خدماتی و صنعتی کمک کند افزود: آموزشها و نشستهای تخصصی برای توانمندی مراکز مشاوره تحت پوشش انجمن برگزار خواهد شد.
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