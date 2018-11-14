۱۷ پروژه شهری حوزه های مختلف در اراک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پروژه شهری که امروز افتتاح شد پروژه تندیس امیرکبیر در میدان امام خمینی(ره) اراک در ابتدای بلوار آیت الله اراکی با پایه مجسمه سه متر، ارتفاع مجسمه پنج متر و جنس مجسمه سنگ فایبرگلاس بود.

پروژه مورد بهره برداری دیگر مسجد امام حسین(ع) در شهرک خودرو واقع در کمربندی شمالی جنب فرماندهی نیروی انتظامی در ۲ طبقه با سطح ۲۵۹ مترمربع، زیربنای ۷۱۹ متر مربع بود که توسط مسئولان استانی، شهری و اعضای شورای اسلامی شهر اراک و همچنین نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افتتاح شد.

از پروژه های دیگر بهره برداری شده در این روز می توان به افتتاح بوستان بزرگ بانوان در بلوار شهید آنجفی با مساحت ۹.۵ هکتار اشاره کرد که این پروژه دارای کاربری هایی همچون پارکینگ عمومی، نگهبانی، حراست و مدیریت پارک، رختکن، پیست دوچرخه سواری، مسیر دویدن، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، فرهنگسرا و کتابخانه است.

از دیگر کاربری های این پارک می توان به زمین ورزشی سرپوشیده چند منظوره، گلخانه، زمین اسکیت، زمین فوتبال، مهدکودک، زمین بدمینتون، رستوران و کافی شاپ، زمین تنیس، زمین مینی گلف، زمین والیبال و بسکتبال اشاره کرد.

پروژه مورد بهره برداری دیگر رونمایی از ۱۲ دستگاه اتوبوس اسکانیا با قابلیت سوخت پاک یورو ۴ همچنین دارا بودن رمپ معلولین و سیستم جک، سیستم تنظیم ارتفاع به صورت دستی متناسب با شرایط جاده به منظور افزایش ضریب ایمنی، سیستم ضد لغزش و سیستم تهویه مطبوع بود.

همچنین ۱۲ دستگاه آمبولانس حمل متوفی آرامستان اراک با هدف افزایش ناوگان حمل و نقل این بخش و ارائه خدمات حداکثری به شهروندان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

دو دستگاه لودر برای سازمان مدیریت پسماند از طریق پرداخت اوراق اسناد خزانه اسلامی بانک مرکزی و از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز امروز رونمایی شد. همچنین احداث دو ترانشه مهندسی برای بازیافت مرکز دفن به منظور بازیافت، پاک‌سازی و ساماندهی مرکز دفن نیز از موارد دیگر مورد بهره برداری بود.

المان میدان نماز اراک نیز در فضایی به مساحت ۷۶۶ مترمربع با نگاه نو و خلاقانه، انتخاب سبک و مصالح مناسب، رعایت تناسبات و ترکیب‌بندی مطلوب، قابلیت جابجایی و هماهنگ با مشخصات فرهنگی، اجتماعی و معماری ایرانی اسلامی مورد بهره براری قرار گرفت.

سازمان فن‌آوری و اطلاعات شهرداری به منظور چابک سازی فعالیت‌های شهرداری اراک نیز براساس ارزیابی‌ها و نیازسنجی انجام شده مورد بهره برداری قرار گرفت که این سازمان وظیفه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و تهیه و پشتیبانی از نرم‌افزارهای کاربردی را بر عهده دارد.

اپلیکیشن «اراک من» نیز رونمایی شد که از طریق این اپلیکیشن انتشار آزاد اطلاعات مربوط به شهرداری، ظرفیت‌های گردشگری اراک، اطلاعات به روز در زمینه پروژه‌ها و طرح‌های شهرداری انجام می‌شود.

همچنین از طریق این اپلیکیشن امکان برقراری ارتباط با سامانه ۱۳۷ فراهم شده و شهروندان می‌توانند نظرات و انتقادات خود در خصوص مسائل شهری را در این سامانه ثبت کنند.

افتتاح فاز یک تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری، سوله ورزشی شهید حججی شهرک ولیعصر (عج) و سوله ورزشی شهید مسلمی کوی علی ابن ابیطالب (ع)، احداث مسیر رینگ آرامستان، هتل اطلس، ساختمان‌های اداری و خدماتی دره گردو، دفتر ستاد بازآفرینی شهری واقع در شهرک علی ابن ابیطالب(ع) از دیگر پروژه‌های مورد بهره‌برداری بود.