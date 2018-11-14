تزریق هدفمند تسهیلات و تحقق اشتغال پایدار در استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اشتغال استان، افزود: اشتغال از موضوعات اساسی کشور محسوب می شود و باید با حساسیت و وسواس، منابعی که از بیت المال و ثروت کشور است را به سمت مسیرهای اشتغال پایدار سوق داد.

احمدی با بیان اینکه در گذشته گام های مختلفی در حوزه اشتغال زایی برداشته شده که بخشی تجربه های موفق و بخشی به دلیل راهبردهای غلط و نظارت ناکافی توفیقات کمی داشت، اظهار کرد: اگر هدفگذاری صحیح و خروجی محور در ارائه برنامه های اشتغالی و تسهیلاتی نداشته باشیم، علاوه بر عدم تحقق ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد پول پاشی و زمینه افزایش تورم و مشکلات اقتصادی بعدی فراهم می شود.

استاندار با اشاره به اهتمام دشمنان به فشار بیرونی و درونی بر کشور، ابراز داشت: باید در موضوع اقتصاد حمایت از بنگاه های فعال، مساعدت ها وحمایت های نظام بانکی کشور و دستگاه های اجرایی نیز به شکل مطلوبی فراهم شود و با تحقق توسعه اشتغالی، کاهش فشار بر مردم را نیز داشته باشیم.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که اشتغال موجود حفظ شود و با تزریق تسهیلات فضای بهتری برای کسب و کار مردم و به ویژه جوانان دنبال شود.

استاندار با تقدیر از فعالیت های انجام گرفته در ارائه تسهیلات به بخش های مختلف، عنوان داشت: روند اجرایی روبه بهبود است و باید تلاش بیشتری در محورهای مختلف این هدفگذاری ها داشته باشیم.

احمدی به ارائه تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و عنوان داشت: بر اساس هدفگذاری ها هر استانی که جذب سهمیه تسهیلات ابلاغی را داشته باشد، برای افزایش تسهیلات محدودیتی ندارد و باید ضمن جذب حداکثری تسهیلات از بروز پول پاشی با تحقق خروجی محوری طرح ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات در محورهای مختلف، افزود: همچنین در کنار خدمات عمومی مناسب در مناطق هدف، ایجاد معیشت پایدار ضروری است.

احمدی با ارائه دو پیشنهاد مطرح شده در جلسه به معاون اشتغال کمیته امداد کشور، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت کمیته امداد در بحث تسهیل در وثایق یکی از این موارد است.

احمدی افزود: همچنین در مبحث محدودیت های رسته ای، پیشنهاد می شود که برای نهاد های حمایتی محدویت های رسته ای ناظر با نظر کمیته امداد اجرایی شود.