پذیرش ۱۷۱ هزار نفر شب مددجو در گرمخانه ها طی ۶ ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجم الدین محمدی ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که در ۶ ماه نخست امسال، گرمخانه خاوران بیشترین تعداد مددجویان را پذیرش کرده است، افزود: از ۱۷۱ هزار و ۶۲۱ نفر شب مددجو، ۸۴ هزار و ۵۷۰ نفر در مددسرای خاوران پذیرش شده اند.

وی گفت: نکته مهم این است که ۶ هزار و ۸۲۰ نفر از مددجویان برای نخستین بار در گرمخانه ها پذیرش شدند و پس از آن به طور مرتب در این مراکز حضور پیدا کردند.

محمدی با اشاره به پذیرش ۵ هزار و ۳۹۳ مددجوی زن در گرمخانه منطقه ۲۲ تصریح کرد: قاعده پذیرش در گرمخانه ها این است که افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۵۰ سال به دلیل صغر سن یا کهولت به مراکز بهزیستی ارجاع داده شوند. در نتیجه از میان گروه های سنی موجود، زنان و مردان ۳۵ تا ۵۰ سال بیشترین فراوانی مددجویان در گرمخانه ها را تشکیل می دهند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: به طور معمول ۱۶ گرمخانه ذیل نظارت شهرداری تهران فعالیت می کنند که در شب های سرد پاییز و زمستان در کنار این مراکز، گرمخانه های اضطراری نیز مددجویان را پذیرش می کنند. تلاش مدیریت شهری این است تا هیچ یک از افراد بی خانمان شب را در خیابان سپری نکنند.