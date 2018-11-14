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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

لزوم توسعه الگوهای تعریف شده برای اشتغال زایی در استان

لزوم توسعه الگوهای تعریف شده برای اشتغال زایی در استان

یاسوج- نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه الگوهای تعریف شده برای اشتغال زایی با در نظر گرفتن ظرفیت های بالقوه استان مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اشتغال استان، افزود: الگوهایی که برای ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات به آنها هدفگذاری شده، محدود است و بر اساس ظرفیت های مختلف در استان می توان اشتغال های جدیدی تعریف کرد.

زارعی با بیان اینکه می توان بر روی الگوهای جدید اشتغال زایی کار کرد، عنوان داشت: تنوع و پوشش طیف وسیع تر و جلوگیری از انباشت تسهیلات بر روی شغل های محدود از خروجی های بهبود الگوهای اشتغال زایی است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع کشور اشتغال است و بخشی از اشتغال زایی کشور به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شده است، گفت: ‌وحدت، همدلی، همکاری و تلاش گام موثری در ارتقای ظرفیت های اشتغالی و تحقق اهداف دارد.

زارعی با اشاره به اینکه باید بر اساس گزارشات روند پرداخت تسهیلات، اشتغال زایی مطلوبی در این بخش عملیاتی شده و با تحقق نظارت ها دستاوردهای خوبی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش قدرت اقتصادی محقق شود، افزود: ‌امید است در پایان سال گزارشی از وضعیت حقیقی عملکردها و فعالیت ها داشته باشیم و اگر این هدفگذاری ها خروجی مناسبی داشته باشند، حمایت ها نیز به شکل بهتری تداوم خواهد یافت.

زارعی با تاکید بر اینکه تزریق تسهیلات باید تبدیل به عمل و کار شود و دستاوردها به شکل عملی در صحنه زندگی مردم دیده شود، گفت: باید تحقق مناسب هدفگذاری ها و توسعه اشتغال پایدار در بخش های مختلف را داشته باشیم.

کد مطلب 4458597

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