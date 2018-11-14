لزوم توسعه الگوهای تعریف شده برای اشتغال زایی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اشتغال استان، افزود: الگوهایی که برای ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات به آنها هدفگذاری شده، محدود است و بر اساس ظرفیت های مختلف در استان می توان اشتغال های جدیدی تعریف کرد.

زارعی با بیان اینکه می توان بر روی الگوهای جدید اشتغال زایی کار کرد، عنوان داشت: تنوع و پوشش طیف وسیع تر و جلوگیری از انباشت تسهیلات بر روی شغل های محدود از خروجی های بهبود الگوهای اشتغال زایی است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع کشور اشتغال است و بخشی از اشتغال زایی کشور به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شده است، گفت: ‌وحدت، همدلی، همکاری و تلاش گام موثری در ارتقای ظرفیت های اشتغالی و تحقق اهداف دارد.

زارعی با اشاره به اینکه باید بر اساس گزارشات روند پرداخت تسهیلات، اشتغال زایی مطلوبی در این بخش عملیاتی شده و با تحقق نظارت ها دستاوردهای خوبی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش قدرت اقتصادی محقق شود، افزود: ‌امید است در پایان سال گزارشی از وضعیت حقیقی عملکردها و فعالیت ها داشته باشیم و اگر این هدفگذاری ها خروجی مناسبی داشته باشند، حمایت ها نیز به شکل بهتری تداوم خواهد یافت.

زارعی با تاکید بر اینکه تزریق تسهیلات باید تبدیل به عمل و کار شود و دستاوردها به شکل عملی در صحنه زندگی مردم دیده شود، گفت: باید تحقق مناسب هدفگذاری ها و توسعه اشتغال پایدار در بخش های مختلف را داشته باشیم.