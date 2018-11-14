اجرای پروژه های شهری با وجود مشکلات بودجه ای به طور جدی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری اراک با بیان اینکه این ۱۷ طرح به مناسبت ۱۷ ربیع الاول در شهر اراک افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفته، عنوان کرد: اجرای تمامی این پروژه ها در شرایط اقتصادی کنونی بزرگ ترین دستاورد شهرداری و شورای شهر بوده است.

وی عنوان کرد: تمامی این پروژه ها به منظور خدمات رسانی بهتر و شایسته تر به شهروندان اراکی در دستور کار قرار گرفته که پارک بانوان یکی از مهم ترین این پروژه‌ها می‌باشد که با حدود ۱۰ هکتار مساحت و با تمام تجهیزات مورد نیاز امروز به بهره برداری رسیده است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در این پارک که یکی از پارک‌های منحصربه فرد کشور است، تقریبا تمام فعالیت های ورزشی، رفاهی و تفریحی برای بانوان مورد توجه قرار گرفته و بانوان می توانند در فضایی امن به انجام این فعالیت ها بپردازند.

آقازاده بیان کرد: امروز در شرایط ویژه مالی که شهرداری ها با آن درگیر هستند، افتتاح این پروژه ها بیان کننده این است که شهرداری اراک توانسته به خوبی در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند.

وی تصریح کرد: این اقدامات با همت شهرداری و شورای شهر و همچنین زحمت نیروهای خدوم شهرداری انجام شده که جای تقدیر دارد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: قطعا تخصص و تجربه در مدیریت شهری توانسته در این شرایط زمینه‌ساز انجام چنین اقداماتی با توجه به کمبود منابع مالی در شهرداری باشد.

آقازاده خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شهردار اراک با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید از این سمت کناره گیری کند، شورای شهر بایستی شهرداری بادرایت و تخصص را انتخاب کند.

وی افزود: سال گذشته هیچ امیدی به اجرای پروژه ها نبود که خوشبختانه محقق شد، بنابراین باید در زمینه اجرای پروژه های نیمه تمام در سطح شهر یک عزم و اراده جدی و انسجام وجود داشته باشد و شهردار جدید و شورای شهر این مهم را در اولویت قرار دهند.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات مالی ایجاد شده در شهرداری عنوان کرد: این مسائل در حوزه‌هایی که با منابع پولی سر و کار دارند همیشه بوده و هست، اما این مساله نباید باعث شود تمامی اقدامات شهرداری و نیروهای پاکدست این بخش زیر سوال برود.