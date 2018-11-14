۹۰۰هزارنفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بیکار ومستعداشتغال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اشتغال کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: به طور متوسط یک سوم بیکاران کشور مخاطبان کمیته امداد هستند و بر اساس اساسنامه کشور که سال ۹۴ اصلاح شد، کمیته امداد موظف است به محرومین خدماتی ارائه کند که یکی از این خدمات اشتغال است.

وی بیان داشت: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در کشور نیز محرومینی هستند که تحت پوشش کمیته امداد نیستند و چون بیکار هستند کمیته امداد موظف است که کمک موردی اشتغال به این افراد ارائه دهد.

عبدالملکی با بیان اینکه بر اساس مطالعه ای که در این نهاد انجام شده است کسانی هستند که صلاحیت دارند تحت پوشش قرار بگیرند اما تحت پوشش نیستند، گفت: بر اساس نظر سنجی انجام شده از این افراد بیشترین در خواست این افراد که ۵۳ درصد را شامل می شود، اشتغال است.

وی افزود: از ۱۰۰ درصد این افراد تنها سه درصد متقاضی دریافت کمک معیشت بودند و ۱۸ درصد نیز متقاضی دریافت خدمات درمانی بودند.

عبدالملکی با بیان اینکه توانمند سازی خانوارهای کم بضاعت تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن را کاهش می دهد، تصریح کرد: تلاش کمیته امداد باید به سمت ایجاد اشتغال برود و این نهاد از زمان تاسیس تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار طرح اجرا کرده است.

وی افزود: متناسب با اجرای انی طرحها نیز اشتغال ایجاد شده و از یک میلیون و پانصد هزار نفر ۷۰۰ هزار خانواده توانمند سازی شده و از پوشش امداد خارج شدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور اظهار اشت: توانمند سازی خانواده ها برای هر خانواده سه میلیون تومان صرفه جویی داشته که در مجموع سالانه دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در هزینه های کشور صرفه جویی شده است و این در حالی است که کل وام پرداخت شده به این خانواده ها هفت هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: مجموع ارزش آفرینی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است که هم صرفه جویی در بودجه کل کشور و هم در کمیته امداد و هم ایجاد اشتغال و توانمند سازی را به همراه داشته است.

عبدالملکی بیان داشت: یکی از کارهای مطلوب انجام شده در کمیته امداد پرداخت وام دقیق و کارشناسی شده است که در این راستا مددجوی مورد نظر استعداد سنجی و رغبت سنجی می شود و اگر فرد آماده اشتغال دانسته شد وارد مرحله آموزش می شود.

وی افزود: از سال ۷۴ تاکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کمیته امداد آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند و در سال گذشته نیز ۲۹۵ هزار نفر در این کارگاههای آموزشی شرکت کردند که این افراد پس از آموزش برای پرداخت تسهیلات معرفی شدند و قبل از آن نیز بازبینی از محل اجرای طرح انجام می شود.

عبدالملکی با بیان اینکه بعد از دریافت تسهیلات نیز فرد بین سه تا پنج سال تحت نظارت قرار دارد، گفت: در سال اول هرسه ماه یکبار و در سالهای بعد هر شش ماه یکبار از طرحها بازدید به عمل می آید و بررسیهای لازم انجام می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که خودکفا شده و نیازی نداشته باشند از پوشش خارج می شوند و اگر روزی دوباره نیاز بود تحت پوشش قرار می گیرند.

عبدالملکی بحث اشتغال را چیزی فرای آمارها عنوان کرد و گفت: اشتغال برای افزایش آمار نیست و اگر وام منجر به اشتغال و پایداری نشود ما در دو قسمت خسارت می دهیم هم قسط و پرداخت اقساط مددجو و هم اینکه مجدد مددجو باید تحت پوشش قرار گیرد پس در پرداخت وامها و تسهیلات بسیار دقیق عمل می شود و در این راستا بانکها در کل کشوردر پرداخت تسهیلات همکاری بالایی دارند و در کهگیلویه و بویراحمد نیز ۹۹.۹۹ درصد تسهیلات پرداخت شده است ما در سال جاری از ۳۵ میلیاردی که در نظر گرفته شده هشت میلیارد تومان پرداخت شده و بقیه تسهیلات تبصره ۱۶ می بایست تا آخر بهمن ماه پرداخت شود.

وی فعالیتهای انجام شده در بخش پرداخت تسهیلات روستایی را داری نواقصی عنوان کرد و افزود: از سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کل جذب ۱۶ میلیارد تومان بوده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور عوامل ایجاد شده در این امر را سه مشکل عنوان کرد و گفت: خطای اول در حسابداری بود که بانکها نمی دانستند از چه منبعی پرداخت کنند و سهمیه بندی از دیگر مشکلات بود و خطای سوم نیز مربوط به سامانه بود و مدت زمان ارائه طرح در سامانه تا تایید در مرکز و بازگشت به مبدا یک ماه طول می کشید که این امر اکنون مرتفع شده است و با همکاری بانکها ارائه تسهیلات با سرعت میسر می شود.