رونق صنعت گردشگری به عنوان مولفه اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در اراک گفت: موضوع گردشگری یکی از موضوعات اصلی و مهم در راستای اشتغال، تولید و اقتصاد و همچنین توسعه پایدار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: استان مرکزی با داشتن سابقه تاریخی، ابنیه مذهبی و تاریخی و طبیعت دلنواز و بکر می‌تواند در این حوزه در راستای رونق اقتصادی و توسعه پایدار به خصوص در روستاها کارهای ارزشمند و ماندگاری انجام دهد.

زندیه وکیلی با اشاره به اینکه مدیریت سابق این اداره کل برای پیشرفت و تحقق بخشیدن به برنامه‌های پیش‌رو اقدامات درخوری انجام داده، بیان داشت: هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان مرکزی در این حوزه آن طور که شایسته است بهره‌مند شویم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۳۰ اقامتگاه بوم گردی در استان مرکزی فعال است و روستاهای استان مرکزی ظرفیت‌های مناسب و مطلوبی برای جذب گردشگر دارد.

وی تصریح کرد: اگر چه استان مرکزی در تولید برخی از صنایع دستی مطرح نبوده، اما با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی هنرمندان توانسته در برخی از صنایع دستی ازجمله مینا کاری به عنوان قطب این هنر دستی مطرح شده و محصولات با کیفیتی به بازار عرضه کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: با توانمندی که در مدیرکل جدید میراث فرهنگی و صنایع دستی استان دیده شده است، امیدواریم بتوانیم بیش از پیش در جذب گردشگر به خصوص از طریق جذب سرمایه گذاری موفق عمل کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات و خدمات سید محمد حسینی، مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تقدیر و علیرضا ایزدی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.