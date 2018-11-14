بنای یادبود شهدای ۵ آذر گرگان ساخته می شود

کریم علمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنج آذر یکی از روزهای به یادماندنی در تاریخ گرگان و کشور است.

وی افزود: به همین منظور احداث بنای یادبود شهدای پنج آذر در ضلع شمالی بیمارستان پنجم آذر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان ساخته خواهد شد.

علمی ادامه داد: این بنا شامل پنج سقاخانه و آبخوری است و عکس چهار شهید پنج آذر هم در آن جا نصب می شود.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان گفت: تلاش می کنیم که در روز پنج آذر این پروژه به بهره برداری برسد.

وی با بیان این که از حدود یک ماه پیش کار نقشه برداری و ساخت یادبود شروع شده، گفت: سازمان سیما و منظر و واحد زیباسازی در این پروژه با ما مشارکت داشتند.

علمی تأکید کرد: هزینه این پروژه تا ۴۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.