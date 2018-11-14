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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۰۶

رئیس اداره حفاظت محیط‎زیست پلدختر مطرح کرد:

ظرفیت گردشگری ۱۱ تالاب پلدختر مغفول مانده است

ظرفیت گردشگری ۱۱ تالاب پلدختر مغفول مانده است

پلدختر- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پلدختر گفت: ظرفیت گردشگری در ۱۱ تالاب شهرستان پلدختر مغفول مانده است.

علی الشتری نژاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب های شهرستان پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تالاب های ۱۱ گانه شهرستان پلدختر شامل هفت تالاب دائمی و چهار تالاب فصلی با وسعت ۱۸ هزار هکتار است که از زیبایی و طراوت خاصی برخوردار هستند و شکار و صید در آنها ممنوع است.

وی افزود: تالاب ها ظرفیت های ویژه و ارزشمندی هستند که مامنی برای زندگی حیات وحش و آبزیان به شمار می روند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: ارزش های گوناگون تالاب ها و اهمیت آنها در محیط زیست، مدیریت صحیح آن ها را بارزتر می کند.

الشتری نژاد افزود: تالاب های پلدختر شامل تالاب تکانه، تالاب لفانه یک و لفانه ۲، تالاب سیاه، تالاب زردابه، تالاب بلمک، تالاب جمجمه، تالاب کبود، تالاب آبتاف ۱ و آبتاف ۲ و تالاب پیکه است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که پلدختر دارای آب و هوای نیمه گرمسیری است و دمای هوا در فصول گرم سال افزایش چشمگیری دارد وجود تالاب ها باعث تعدیل و تلطیف هوای منطقه می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر تالاب ها را ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دانست و افزود: تالاب ها را می توان از زیباترین مظاهر حیاتی نامید که در درون خود از تنوع فراوان زیستی برخوردارند.

الشتری نژاد گفت: تالاب ها تامین کننده غذا، آب و هوای خوب و به عنوان منابع طبیعی دست نخورده و بکر شناخته می شوند و زیستگاهی چشمگیر برای چرخه حیاتی گیاهان و جانوران هستند و در بسیاری موارد در نقش فیلترینگ آلاینده های هوا عمل می کنند و ارزش تفریحی و توریستی دارند.

وی خاطر نشان کرد: تالاب های پلدختر با تهدیداتی مانند خشکسالی و خطر خشک شدن سطح آبی آنها، چرای بی رویه دام، وجود عشایر در پیرامون تالاب ها و تخریب این زیستگاه های حساس و شکننده، آلودگی ها، آتش سوزی نیزارهای پیرامونی و از بین رفتن پرندگان و جانوران و لانه های آن ها، زهکشی های موجود، احداث چاه های عمیق کشاورزی در پایین دست و ... مواجه هستند.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر حفاظت از اکوسیستم های طبیعی را بسیار مهم دانست و گفت: با توجه به اینکه محیط زیست متعلق به همه است از عموم مردم انتظار می رود در راستای حفظ آن به ویژه تالاب ها کوشا باشند.

کد مطلب 4458671

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