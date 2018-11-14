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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۳۶۰ دانش‌آموز دختر دهدشتی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

۳۶۰ دانش‌آموز دختر دهدشتی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

یاسوج- مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۶۰ دانش‌آموز دختر دهدشتی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون یکهزار دانش آموز از شهرستان کهگیلویه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری نیز ۶۰۰ دانش آموز دیگر به این مناطق اعزام می شوند، گفت: این دانش آموزان در مقطع متوسطه دوم به این مناطق اعزام شدند.

زارع پور تصریح کرد: این دانش آموزان در قالب ۱۰ اتوبوس اعزام و به مدت سه روز از این مناطق بازدید و ۳۸ مربی و سرپرست کاروان  نیز دانش آموزان را همراهی می کنند.

وی برنامه های این اردو را بازدید از شلمچه و دهلاویه و برنامه های مختلف فرهنگی عنوان کرد.

زارع پور یادآور شد: پیش از این نیز ۴۰۰ دانش آموز دختر گچسارانی به این مناطق اعزام شدند.

کد مطلب 4458673

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