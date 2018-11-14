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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

حضور ۳ ورزشکار چهارمحالی در اردوی تیم ملی بسکتبال

حضور ۳ ورزشکار چهارمحالی در اردوی تیم ملی بسکتبال

شهرکرد- ۳ ورزشکار چهارمحال و بختیاری در اردوی تیم ملی بسکتبال حضور دارند.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال جهت حضور در رقابت‌های پنجره پنجم جام جهانی در تالار بسکتبال آزادی آغاز خواهد شد.

 در این اردو محمد جمشیدی، بهنام یخچالی و رسول مظفری از استان چهارمحال و بختیاری به همراه امیر حسین آذری، روزبه ارغوان، محمدرضا بهرام زاد، محمد ترابی، حامد حدادی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، آرن داوودی، نوید رضایی فر، کیوان ریاعی، امیر صدیقی، آرون گرامی پور، سجاد مشایخی، سالار منجی، میثم میرزایی، صمد نیکخواه بهرامی و محمد یوسف‌وند از دیگر استان‌ها حضور خواهند داشت.

 تیم ملی بسکتبال ایران ۹ آذر در استادیوم مارگارت کورت شهر ملبورن به مصاف استرالیا خواهد رفت.

کد مطلب 4458674

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