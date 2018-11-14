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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

تغییرات جدید در لیگ برتر؛

برنامه دیدارهای عقب افتاده استقلال و پرسپولیس با حریفان اعلام شد

برنامه دیدارهای عقب افتاده استقلال و پرسپولیس با حریفان اعلام شد

کمیته مسابقات برنامه مسابقات معوقه لیگ برتر و زمان جدید دیدارهایی که با برگزاری مسابقات معوقه، تغییر می کنند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

معوقه از هفته یازدهم لیگ برتر
سه شنبه۱۳ آذر ۹۷
* پرسپولیس – ذوب آهن ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی

معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷
* استقلال – پدیده خراسان ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه ازادی تهران

یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷
* سپاهان اصفهان – پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته چهاردهم
شنبه ۱۰ آذر ۹۷
* پارس جنوبی جم -  تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی شهر جم

هفته پانزدهم
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷
* تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه ۲۳ آذر ۹۷
* صنعت نفت آبادان – سایپا ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس – پارس جنوبی جم ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی

شنبه ۲۴ آذر ۹۷
* استقلال خوزستان – سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیر اهواز       

کد مطلب 4458692
رضا خسروي

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