به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
معوقه از هفته یازدهم لیگ برتر
سه شنبه۱۳ آذر ۹۷
* پرسپولیس – ذوب آهن ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی
معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷
* استقلال – پدیده خراسان ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه ازادی تهران
یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷
* سپاهان اصفهان – پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
هفته چهاردهم
شنبه ۱۰ آذر ۹۷
* پارس جنوبی جم - تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی شهر جم
هفته پانزدهم
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷
* تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
جمعه ۲۳ آذر ۹۷
* صنعت نفت آبادان – سایپا ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس – پارس جنوبی جم ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی
شنبه ۲۴ آذر ۹۷
* استقلال خوزستان – سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیر اهواز
تغییرات جدید در لیگ برتر؛
برنامه دیدارهای عقب افتاده استقلال و پرسپولیس با حریفان اعلام شد
کمیته مسابقات برنامه مسابقات معوقه لیگ برتر و زمان جدید دیدارهایی که با برگزاری مسابقات معوقه، تغییر می کنند را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
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