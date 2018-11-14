برنامه دیدارهای عقب افتاده استقلال و پرسپولیس با حریفان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:



معوقه از هفته یازدهم لیگ برتر

سه شنبه۱۳ آذر ۹۷

* پرسپولیس – ذوب آهن ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی



معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر

پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

* استقلال – پدیده خراسان ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه ازادی تهران



یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷

* سپاهان اصفهان – پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان



هفته چهاردهم

شنبه ۱۰ آذر ۹۷

* پارس جنوبی جم - تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی شهر جم



هفته پانزدهم

پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

* تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز



جمعه ۲۳ آذر ۹۷

* صنعت نفت آبادان – سایپا ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس – پارس جنوبی جم ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی



شنبه ۲۴ آذر ۹۷

* استقلال خوزستان – سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیر اهواز