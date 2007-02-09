مدیر عامل شرکت عملیات اکتشاف نفت درگفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر درباره آخرین دستاوردهای این شرکت گفت : شرکت عملیات اکتشاف نفت برای ورود به بورس موافقت صاحبان سهام خود را داراست اما در انتظار بهبود شرایط بازار و رشد شاخص ها است.

حسن محمدی مقدم افزود : سرمایه این شرکت از 110 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال افزایش یافته و همچنین سرمایه دفتری شرکت نیز درحال رشد است.

وی خبر از برنده شدن این شرکت در مناقصه های جدید داد و تصریح کرد : این شرکت در پروژه عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی منصور آباد به مساحت 300 کیلومتر مربع برنده شده و کار را از سال آینده آغاز می کند.

وی خبر از آغاز عملیات لرزه نگاری سه بعدی فاز 3 دشت آبادان در سال آینده داد وافزود : مساحت این پروژه 1000 کیلومتر است.

وی اظهار داشت : به احتمال زیاد شرکت عملیات اکتشاف نفت در یکی از بزرگترین پروژه ها در مناطق نفت خیز جنوب برنده خواهد شد اما فعلا نام پروژه را نمی توان گفت.

محمدی مقدم پروژه لرزه نگاری سه بعدی هندیجان را در نوع خود جدید دانست و تاکید کرد : عملیات لرزه نگاری این میدان تا پایان بهمن ماه آغاز می شود و از این جهت عملیات لرزه نگاری این سه میدان بسیار جدید است که شامل باتلاق ، خشکی و دریا می شود.

وی درباره پروژه های خارجی این شرکت نیز گفت : اجرای پروژه ازبکستان این شرکت به نام "گجک " تا 10 مارس یا 19 اسفندماه به پایان می رسد.

مدیر عامل شرکت عملیات اکتشاف نفت تاکید کرد : امروز در ایران عملیات لرزه نگاری و پردازش اطلاعات کاملا توسط کارشناسان ایرانی انجام می شود.

وی ارزش مناقصات این شرکت را حدود 80 میلیون دلار عنوان و اضافه کرد : شرکت عملیات اکتشاف نفت به منظور حضور قوی و مستمر در پروژه های داخل کشور و خارج از کشور مبادرت به خرید 40 میلیارد تومان تجهیزات لرزه نگاری و چاه پیمایی کرده که بدین ترتیب می توان گفت آخرین تکنولوژی ها در زمینه اکتشاف در دسترس شرکت عملیات اکتشاف نفت است.

وی در پایان گفت : با خرید تجهیزات جدید 200 درصد به ظرفیت این شرکت افزوده شده و تعداد دستگاه ها نیز به 6 درصد افزایش یافته است.