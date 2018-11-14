یادواره شهدای طلبه و روحانی غرب استان گیلان در فومن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسن تسخیری ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای طلبه و روحانی غرب استان گیلان که در سالن آیت الله بهجت فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهارکرد: یادواره شهدای طلبه و روحانی غرب استان گیلان با محوریت عالم بزرگ جهان اسلام آیت الله بهجت فومنی در این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام تسخیری با بیان اینکه این یادواره به میزبانی شهرستان فومن برگزار می شود، افزود: سخنران ویژه این مراسم نیز حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات است.

وی با بیان اینکه امسال در استان گیلان سه یادواره برای شهدای روحانی و طلبه برگزار شده و خواهد شد، گفت: این یادواره ها در سه منطقه شرق، غرب و مرکز برگزار می شود که یادواره شهدای طلبه و روحانی منطقه شرق استان گیلان در آستانه اشرفیه برگزار شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه شهدا در نزد خداوند و ملت ایران، بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت احیاکننده ارزش‌های اسلامی و انقلابی نظام مقدس اسلامی است که باید در زمینه ترویج و تبیین این فرهنگ در سطح جامعه گام برداشته شود.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی است، تصریح کرد: آثار، ‌ دست نوشته‌ها، وصیت‌نامه‌ها و عکس‌های شهدای روحانی و طلبه غرب گیلان جمع‌آوری و مستندسازی شده است که از آنها در حاشیه برگزاری یادواره شهدای طلبه و روحانی غرب گیلان استفاده می شود.