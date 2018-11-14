به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سنجش آموزش‌وپرورش برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای) و پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه دی‌ماه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را اعلام کرد. این مرکز طی اعلام این برنامه شرح زیر را به استان ها، مناطق، نواحی و مدارس ارائه داد:

الف) مجموعه برنامه امتحانی در اولین فرصت، به تعداد مورد نیاز، عینا تکثیر و به مناطق آموزشی تابعه ابلاغ شود.

ب) ادارات آموزش و پرورش مناطق تابعه پس از تفکیک برنامه ها، بدون دخل و تصرف، به تعداد مورد نیاز تکثیر و در اختیار واحدهای آموزشی ذی ربط قرار دهند.

ج) واحدهای آموزشی تابعه، در اسرع وقت و به نحو مقتضی، عین برنامه های امتحانی را بدون دخل و تصرف در محل مناسب نصب نموده و علاوه بر آن، تاریخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به اطلاع کلیه دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند.

د) ترتیبی اتخاذ نمایند به نحو مقتضی، تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات با بهره گیری از رسانه های گروهی و سایر امکانات محلی، به اطلاع عموم رسانده شود.