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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۱۷

اسرائیل هیوم: حماس کابینه نتانیاهو را ساقط کرد

اسرائیل هیوم: حماس کابینه نتانیاهو را ساقط کرد

یک رسانه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حملات موشکی مقاومت فلسطین سبب شده است که کابینه نتانیاهو در آستانه سقوط قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه رژیم صهیونیستی به پس لرزه های پیروزی مقاومت فلسطین بر رژیم صهیونیستی پرداخت.

اسرائیل هیوم امروز چهارشنبه نوشت: استعفای لیبرمن به دنبال موفقیت حماس در رویارویی با اسرائیل رخ داد و جنبش فلسطینی موفق به ساقط کردن کابینه اسرائیل شد. حزب خانه یهودی از نتانیاهو خواسته است که نفتالی بنیت رئیس حزب را به جای لیبرمن قرار دهد و آنرا شرط بقای در کابینه قرار داده است و این باوجود این است نفتالی بنیت عهده دار پُست آموزش در کابینه نتانیاهو هم هست. خروج حزب اسرائیل بیتنو یعنی حزبی که رئیس آن لیبرمن است مفهومش این است که کابینه نتانیاهو فقط ۶۱ کرسی در کنیست خواهد داشت. با خروج حزب خانه یهودی به شکل مسقیم حکومت نتانیاهو به شکل مستقیم سقوط خواهد کرد و این مفهموش موافقت نتانیاهو با جایگزینی نفتالی بنیت به جای لیبرمن است.

کد مطلب 4458751

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