به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی در شهرستان اسلامشهر که با حضور رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: باید زمینه را برای حضور و سرمایه گذاری هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه ورزش تسهیل و تسریع کنیم.

وی افزود : بر اساس برنامه ششم توسعه کشور و به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی دولت، بخش عظیمی از تصدی گری خود را در حوزه ورزش به بخش خصوصی واگذار کرده است.

فرماندار اسلامشهر با بیان این که شهرستان اسلامشهر از ظرفیت و پتانسیل بالایی در حوزه ورزش برخوردار است و قهرمانان ورزشی اسلامشهر در طول سال افتخارات ملی و جهانی بسیاری کسب می کنند، گفت: هر چه در زمینه ایجاد زیرساخت ها و اماکن ورزشی سرمایه گذاری کنیم ورزشکاران با استعداد و موفقی در این شهرستان رشد کرده و برای اسلامشهر ، استان تهران و کشورمان افتخار آفرینی خواهند کرد و باید بگوییم که هزینه برای ورزش در اسلامشهر نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

مرسلپور بیان داشت: یکی از اولویت های دولت حمایت از بخش خصوصی است که در این راستا سرمایه گذاران بخش خصوصی اسلامشهر اقدام به احداث این مجموعه ورزشی کردند و امروز این ورزشگاه مورد افتتاح قرار گرفت.