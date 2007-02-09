کره شمالی باید طی 2 ماه برنامه هسته ای خود را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، براساس پیش نویس نشست مذاکرات شش جانبه که در رسانه های کره جنوبی و ژاپنی منتشر شده، قرار است مذاکره کنندگان هسته ای آمریکا و کره شمالی بعد از ظهر امروز با انجام ادامه مذاکرات مستتقیم خود، زمان آغاز توقف برنامه هسته ای پیونگ یانگ را اعلام کنند .

این در حالی است زمان در نظر گرفته شده برای تحقق این امر 2 ماه اعلام شده است .

کیم کایه گوان، نماینده کره شمالی در مذاکرات شش جانبه، روز گذشته و پیش از مذاکرات شش جانبه اعلام کرد که کشورش حاضر است تا تمام فعالیت هسته ای خود را متوقف کند.

گوان در ادامه گفت : ما فعالیت خود را متوقف می کنیم اما آمریکا نیز باید تضمین های لازم در این مورد را به ما بدهد.

نماینده کره شمالی افزود : کره شمالی حاضر است تا درباره احیای مجدد توافقات به عمل آمده در سپتامبر 2005 مجددا مذاکره کند، اما این اقدام کره شمالی باید با همکاری سایر کشورها از جمله آمریکا همراه باشد.

آخرین دور مذاکرات شش جانبه در ماه دسامبر، پس از پنج روز مذاکره بی نتیجه پایان یافت؛ از دلایل مهم شکست این دوراز مذاکرات را می توان پافشاری آمریکا و کره شمالی بر مواضع خود عنوان کرد، کره شمالی از آمریکا خواسته است که پیش از آغاز هر گونه مذاکرات، تحریمهای مالی را لغو کند .