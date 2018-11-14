آمادگی کامل شهرداری کیلان برای ارائه خدمات به شهروندان در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج‌ ‌گودرزی‌راد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری از آمادگی شهرداری کیلان برای ارائه خدمت در زمستان۹۷ خبر داد و اظهار داشت: شهرداری کیلان برای مواجهه با حوادث طبیعی ناشی از برودت دمای هوا در فصل زمستان از آمادگی کامل برخوردار است و در این زمینه اقدام به دپوی ۱۰۰ تن نمک برای عملیات برف‌روبی در شهر کیلان کرده است.



گودرزی راد با بیان اینکه شهرداری کیلان استفاده از ۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین را برای برف‌روبی معابر شهر در دستور کار خود قرار داده است افزود: ۱۲ هزار لیتر سوخت نیز برای ماشین آلات ذخیره شده است و در این راستا نیروی خدماتی برای عملیات برف‌روبی به‌کارگیری خواهد شد.

وی با توصیه به شهروندان گفت: بهترین شیوه برای مدیریت بحران‌های فصلی، آمادگی لازم شهروندان و آموزش آنها برای تجهیز به امکانات گرمایشی و ایمنی بوده که شهروندان لازم است تا در روزهای برفی و یخ‌بندان از سالم بودن وسیله نقلیه خود و مجهز بودن آن به تجهیزات ایمنی مطمئن باشند.

وی ادامه داد: همچنین رانندگان باید روی سطح لغزنده از ترمزهای ناگهانی خودداری کرده و در صورت نقص فنی خودرو در منتهی علیه سمت راست در مکانی مناسب و قابل اطمینان توقف کنند.