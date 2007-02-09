به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه امروز تهران ، با بیان اینکه خطبه اول نماز جمعه این هفته بر خلاف هفته های قبل به مسائل روز اختصاص دارد ، دهه فجر را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت و انقلاب اسلامی را نعمت بزرگی دانست که خدا ملت ایران و اسلام و مسلمین اعطا کرد .

وی انقلاب اسلامی را پیروزی مستعضفعان بر مستکبران ، برهنگان و ضعفا بر زورمندان و ثروتمندان، حق بر باطل و عدالت بر ظلم دانست و با اشاره به شرایطی که انقلاب اسلامی در آن بوقوع پیوست، گفت: پیش از انقلاب فاسد ترین، آلوده ترین ، سرسپرده ترین و ضد مردمی ترین حکومت منطقه بر مردم این مملکت مسلط شده بود و از نظر فساد در مسائل مالی، اخلاقی و سیاسی از هر جهت نمونه بود.

آیت الله جنتی با بیان اینکه جوانان ما باید بدانند چرا پدرانشان کشته شدند، زندان رفتن و آوارگی کشیدند؟ اظهار داشت: در آن زمان مستشاران آمریکایی که خود را مافوق همه می دانند بر همه چیز مردم حکومت می کردند و این قابل تحمل نبود ؛ آنها هر روز 6 میلیون بشکه نفت را می بردند و می خوردند و غارتگری در حد بسیار بالایی بود و مظلومان و گرسنگان هم بی پناه بودند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: دستاورد اصلی انقلاب، عزت و قدرت بود و از آن پس ما دیگر زیر بار ذلت نرفتیم ؛ بر عکس آن روز ، امروز در ایران ذلیل ترین افراد آمریکاییها هستند و مجلس شورای اسلامی ما قانونی تصویب می کند که بر مبنای آن از آمریکاییها برای ورود به ایران باید انگشت نگاری شود.

وی با اشاره به وحشت آمریکا از قدرت جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز آمریکایی ها احساس خطر کرده و رسما اعلام می کنند که ایران ما را تهدید می کند ؛ و بسیاری از پیشرفت های چشمگیر ما در عرصه های مختلف اقتصادی و علمی که بسیاری از آنها هنوز اعلام نشده در این مسئله دخیل بوده اند.

آیت الله جنتی با اشاره به تجربه دشمنان ایران در جریان 8 سال دفاع مقدس ، تصریح کرد: امروز قدرت نظامی مملکت واقعا به گونه ای است که دشمن جرات ندارد به ما نزدیک شود و اعلام برخی خواب های بی تعبیر در این راستا تعجب آور است.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه برخی می خواهند درون دل مردم را خالی کنند ، ادامه داد: آمریکایی ها خودشان در عراق تا زانو در گل و لجن مانده اند و نمی توانند از آن بیرون بیایند ، آنها امروز در تیررس ما هستند و حضور آنها در اطراف ما یا محاصره ما از یک جهت به نفع ماست و آن این که همه جا در تیررس ما قرار دارند.

دبیر شورای نگهبان، بیداری جهانی در توانایی کشورهای مختلف برای استقلال از قدرت های شرقی و غربی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی بر شمرد و خاطرنشان کرد: فلسفه کلیدی نه شرقی - نه غربی کلیدی برای گشودن راه فرج به روی دنیایی بود که می پنداشت تنها یا باید تابع باشد و یا جز کشورهای اقماری .

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یک قدرت مستقل الهی و مردمی بوده است، گفت: امام خمینی با تشکیل چنین قدرتی با عمل به دنیا فهماند که می توان از زیر بار زور خارج شد و مستقل زیست.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و تداوم راه امام خمینی (ره) تصریح کرد: دشمن هر چه که باشد در برابر خدا ذلیل و ضعیف است و آنچه ما درا ین مملکت مطرح می کنیم ، عدالت اسلامی و حق و حقیقت است .

آیت الله جنتی افزود: آمریکا هم فهمیده که تاب مقاومت با این ملت را ندارد و لذا از ایران می ترسد وما تعجب می کنم که چطور عده ای نمی فهمند که عزت ما ، عزت اسلام و مسلمین بوده و تنها در این سرزمین تجلی می یابد.

وی ادامه داد: به نظرم واقعا اگر روس ها هم قدری عاقل باشند باید به ما کمک کنند چراکه آنها خودشان می دانند آمریکا مقابلش بوده و در واقع ما دشمن آنها که باعث فروپاشی شوروی سابق شد مقابله می کنیم .

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اقدامات برخی کشورهای غربی بر مرعوب ساختن همسایگان ایران از دستیابی کشورمان به فن آوری صلح آمیز هسته ای گفت: باید از اینها بپرسیم که چرا این کشورها را می ترسانید؟ به هر صورت ما باید راه عدالت ، حقیقت و امام را ادامه دهیم و در این صورت موفق هستیم و هیچ قدرتی هم نمی تواند بر ما حکومت کند و پیروزی نهایی اذان اسلام و مسلمین است.

سخنان آیت الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه متعاقبلا ارسال می شود.