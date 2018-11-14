به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل تاجیک عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: هفته بسیج امسال با شعار بسیج مظهر، ایستادگی ، پیشرفت ، وحدت و خدمت برگزار می شود. رویکرد برنامه های امسال در جهت خدمت رسانی به مردم می باشد.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان با بیان اینکه هفته بسیج فرصت مغتنمی است که بسیجیان را ارج نهیم گفت: هر روز و هر هفته از آن بسیج است و راه نجات نیز حضور جانانه آنان در میدان است.

اسماعیل تاجیک افزود: باید باور کرد که تنها راه نجات کشور بازگشت به فرهنگ بسیج و حاکمیت تفکر بسیجی بر همه عرصه‌ها است.

وی ادامه داد :برنامه های هفته بسیج با توجه به تقارن با هفته وحدت و چهل سالگی انقلاب بصورت جشنواره ای در تمام رده های بسیح شهرستان برگزار می گردد.

تاجیک افزود:این برنامه ها در قالب کارگروه ورزشی، فرهنگی وهنری ، دینی ، مذهبی، خدمات رسانی و جهادی و آمادگی نظامی بسیج برگزار می شود.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان ادامه داد: محفل انس با قرآن یادواره شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، عطرافشانی قبور مطهر شهدا و جمع بزرگ بسیج در ۵ آذر از دیگر برنامه های این هفته می باشد.

تاجیک درباره اندیشه و آرمان‌های امام خمینی خاطرنشان کرد: تشکیل بسیج مستضعفین یکی از ماموریت‌ها و وظایف سپرده شده پاسداری از انقلاب اسلامی است و در همه عرصه‌ها باید حضور به موقع نیروهای مسلح و فرماندهان و نیروهای سپاه و بسیج باشد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) شهرستان کنگان از اصحاب رسانه خواست حمایت خوب و مناسب را در تمام این مراسم و برنامه‌ها داشته باشند و از همه اقشار مردم شهرستان جهت برگزاری با شکوه و حضور در برنامه های هفته بسیج دعوت کرد.