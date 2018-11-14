آسمان استان بوشهر روزهای پنجشنبه و جمعه بارانی خواهد بود

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی به خلیج فارس، بارندگی ها به صورت رگبار و رعد و برق و وزش تندباد در سواحل جنوبی استان از صبح امروز آغاز شد.

وی اضافه کرد: انتظار می رود فعالیت این سامانه بارشی در ساعات آینده و طی روزهای پنج شنبه و جمعه به تناوب در سطح استان ادامه یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که روزهای پنجشنبه و جمعه ضمن تقویت آن، وقوع وزش تندباد و ریزش تگرگ نیز در مناطق مستعد استان پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت خلیج فارس در سواحل استان به تناوب مواج و متلاطم است.

مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۶ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در این مدت ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و طی ساعاتی تا ۲۱۰ سانتیمتر ، از فردا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تندباد لحظه‌ای تا ۳۰۰ سانتیمتر خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت هشت و پنج دقیقه، مد دریا ساعت ۱۶ و دو دقیقه و جزر دوم ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه خواهد بود.