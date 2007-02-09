9 فوریه به دفاع از مسجدالاقصی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، سخنگوی جنبش اسلامی گفت: جمعه به حمایت از مسجد الاقصی اختصاص دارد ما از مسلمانان می خواهیم تا امروز را به عنون روز دفاع از مسجد الاقصی در نظر گیرند.

این جنبش اعلام کرد که تظاهرات وسیعی در شهر ناصره برای روز مسجد الاقصی برگزار خواهد کرد.

سخنگوی جنبش اسلامی فلسطین ابراز امیدواری کرد که صدای تظاهرات کنندگان در سراسر دنیا منعکس شود، مسجد الاقصی برای تمام مسلمانان از قداست برخوردار است و این امر تنها به فلسطین اختصاص ندارد.

بلدوزرهای اسرائیلی روز سه شنبه 6 فوریه پل چوبی منتهی به دروازه "المغاربه"، نزدیک "دیوار البراق" را تخریب کردند.

مقامات باستان شناسی صهیونیستها مدعی شدند این اقدامات که انتظار می رود چند ماه زمان ببرد، با هدف تقویت دروازه دونگ پس از زلزله و طوفان فوریه 2004 صورت می گیرد.

اما هیئت دینی وقف فلسطین اظهار می دارد که حفاری های اسرائیلی ها پایه های مجتمع الاقصی را به خطر خواهد انداخت. محوطه این مجتمع که به حرم شریف نیز شهرت دارد دربرگیرنده گنبد طلایی و مسجد الاقصی است.

اتحادیه بین المللی علمای مسلمان مستقر در دوبلین نیز از مسلمانان سراسر جهان خواست برای دفاع از الاقصی بسیج شوند.

این اتحادیه طی بیانیه ای گفت: هر گونه آسیبی به الاقصی به خشم گسترده مسلمانان سراسر جهان منتهی می شود و ما از مسلمانان می خواهیم به واسطه برگزاری تظاهرات و تحصنهای صلح آمیز از هیچگونه تلاشی برای دفاع از این مکان مقدس فروگذار نکنند.

اتحادیه بین المللی علمای مسلمان همچنین از متفکران خواست کشورهای اسلامی را علیه طرحهای صهیونیست که الاقصی را مورد هدف قرار داده بسیج کرده و همچنین از اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست در توقف تخریب این مکان مقدس اسلامی مداخله کنند.