به گزارش خبرنگار مهر، کرت ویمر سال 2002 فیلم سینمایی "توازن" را بر مبنای فیلمنامه ای از خودش ساخت. ژانر این فیلم اکشن، علمی تخیلی و تریلر است و دومینیک پرسل، کریستین بیل، شان بین، کریستین کارمن و امیلی واتسن در آن به ایفای نقش پرداخته اند. زمان این فیلم 107 دقیقه است و با درجه R (برای خشونت) اکران شد.

این فیلم با بودجه ای معادل با 20 میلیون دلار ساخته شد، اما تنها یک میلیون دلار در آمریکا و چهار میلیون دلار در دنیا فروش کرد. داستان "توازن" در دنیای آینده و پس از پایان جنگ جهانی سوم اتفاق می افتد، یعنی زمانی که رژیمی استبدادی تمام احساسات را سرکوب کرده، استفاده از کتاب، هنر و موسیقی در آن ممنوع است و مجازاتی در حد مرگ دارد. کشیش جان پرستن یک مقام عالی حکومتی است که مسئولیت سرکوب قانون شکنان را بر عهده دارد. روزی کشیش فراموش می کند داروی خود را بخورد و ناگهان پی به زیبایی هنر و احساس می برد.

ویمر تاکنون سه فیلم کارگردانی کرده و نویسنده فیلمنامه های "نیروی جدید"، "ماجرای تامس کراون"، "گوی" و ... بوده است. کریستین بیل در "بتمن آغاز می کند" و "پرستیژ" بازی کرده و شان بین در سه گانه "ارباب حلقه ها" به ایفای نقش پرداخته است. فیلم "توازن" روز یکشنبه 22 بهمن ماه از برنامه سینما و ماوراء شبکه چهار پخش می شود.