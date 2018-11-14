فدراسیون دوومیدانی تکلیفی برای پاداش بیشتر از استاندارد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی عصر چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران در کنار مجمع هیئت دوومیدانی استان سمنان بابیان اینکه پاداش دوندگان متناسب با هر رقابت پریدخت می‌شود، بیان کرد: فدراسیون تکلیفی برای پاداش بیشتر از استاندارد ندارد.

وی بابیان اینکه فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام می‌کند که با توجه به توان مالی خود برای پرداخت پاداش نقدی ورزشکاران مدال‌آور اهتمام دارد اما برای هر رقابت پاداشی متناسب با آن برای دوندگان پرداخت می‌شود و درنتیجه پاداش‌ها متفاوت خواهد بود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: وزارت ورزش و فدراسیون دوومیدانی تکلیفی برای پرداخت پاداش برای رضایت‌مندی ورزشکاران ندارند و ما همان‌طور که بیان شد طبق استانداردهای تعریف‌شده پاداش‌های را پرداخت خواهیم کرد.

کیهانی در واکنش به سخنان یکی از ورزشکاران درباره پاداش‌های ورزشکاران دوومیدانی، توضیح داد: جوایز طبق استانداردهایی مشخص برای همه ورزشکاران پرداخت می‌شود.