وقف عاملی برای رونق چرخه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین کارکردهای وقف در جامعه فقر زادیی است که با انجام این کار رفاه عمومی در جامعه ایجاد خواهد شد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان همزمان با نهمین روز از دهه وقف که به عنوان «وقف، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» نام گرفته است تور یک روزه ای در گرگان برگزار کرد.

این تور یک روزه که با حضور خبرنگاران، عکاسان رسانه‌ ها و مسئولان اوقاف استان برگزار شد از موقوفات «اسدالله اکبری»، متجمع تجاری و اداری «قدس»، پروژه های مختلف «سبزه مشهد» و موقوفه سیدرضا کاظمی بازدید کردند و پروژه موقوفه «محمدرضا» هم کلنگ زنی شد.

رقبه اسدالله اکبری، نخستین متجمع تجاری بود که مورد بازدید اصحاب رسانه قرار گرفت، این رقبه با مشارکت اصحاب و یاوران وقف در مساحت ۵۳۰ متر مربع با نیت خیرات برای امام حسین (ع) ساخته و در اختیار زنان و مردان پرتلاش قرار گرفت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان اظهار کرد: با فضایی که در این مکان ایجاد کردیم سعی داریم ۵۰۰ متر مربع از طبقه زیرین مجتمع را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهیم.

پیشرفت ۸۵ درصدی بزرگترین موقوفه شمال کشور در گرگان

مجتمع تجاری و اداری «قدس» موقوفه رضا فندرسکی به عنوان بزرگترین موقوفه شمال کشور دومین مقصد برای بازدید اصحاب رسانه بود.

حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد گفت: با توجه به اینکه مساحت این عرصه پنج هزار متر مربع بود بر اثر برخی از مشکلات به سه هزار متر مربع رسید که اکنون مساحت اعیانی این مجتمع ۱۰ هزار و ۹۹۶ متر است.

وی با بیان اینکه این مجتمع دارای ۱۰۵ رقبه است، یادآور شد: از این تعداد ۸۵ واحد تجاری، ۱۷ واحد اداری و سه واحد مسکونی است.

سلیمانی فرد با اشاره به اینکه قیمت عرصه این مجتمع سه میلیارد تومان است، اظهار کرد: با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومانی توسط علی اکبر اخوان مهدوی این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد و زمینه اشتغال را برای ۱۲۰ نفر فراهم خواهد کرد.

وی افزود: این موقوفه جهت اطعام دهی برای امام حسین (ع) وقف شده است.

اوقاف به دنبال بنگاه داری اقتصادی نیست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: در زمان خاک برداری این پروژه، با قنات آب برخورد کردیم که این موضوع باعث شد پروژه با یک سال تاخیر ساخته شود و اکنون مسیر آب قنات این مجتمع برای پارک چاله باغ استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه اوقاف به دنبال بنگاه داری اقتصادی نیست، یادآور شد: سعی داریم بهره برداری ها را افزایش دهیم تا به جامعه هدف که اقشار آسیب پذیر هستند خدمات رسانی کنیم.

موقوفه میر عابدینی از دیگر پروژه های تجاری بود که اداره کل اوقاف استان در حال اخذ مجوز آن است.

سلیمانی فرد اظهار کرد: این پروژه با مساحت و اعیان ۵۰۰ متر مربع و سرمایه گذاری دو میلیارد تومان امسال کلنگ زنی می شود.

وی افزود: بعد از بهره برداری پروژه، این موقوفه به بازارچه سنتی تبدیل خواهد و در اختیار جامعه هنرمندان قرار خواهد گرفت.

احداث ساختمان های موقوفه محمدرضا سه و چهار از دیگر برنامه های تور یک روزه بود که با حضور اصحاب رسانه، مسئولان استانی و شهرستانی اوقاف کلنگ زنی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: زمانی که واقفین اموال خود را وقف می کنند می خواهند به بهترین شکل ممکن از موقوفات آن ها استفاده شود که امروز با تلاش اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک گرگان و بنیاد نور این دو پروژه کلنگ زنی می شود و در زمان بهره برداری در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار می گیرد.

موقوفه سیدرضا کاظمی جزو پروژه هایی بود که با حضور مسئولان و اصحاب رسانه استان افتتاح شد. این پروژه با مساحت ۲۷۵ متر با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال بازسازی شد.

وجود ۱۴۰ موقوفه در بافت قدیم گرگان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان اظهار کرد: موقوفه سیدرضا کاظمی جزو موقوفه های متروکه بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی دوباره احیا شد.

حجت الاسلام عباسعلی مهدوی راد گفت: با راه اندازی کارگاه صنایع دستی در این موقوفه ۶ نفر از بانوان هنرمند مشغول به کار خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان گرگان ۱۴۰ موقوفه بافت قدیم داریم که طی چند سال اخیر ۳۰ درصد آن ها با کمک مردم از حالت متروکه بودن خارج و دوباره احیا شدند.