وقف به یک سرمایه عظیم اجتماعی در کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف گیلان جبار کوچکی نژاد، به مناسبت دهه وقف ( ۲۳ آبان) با حضور در اداره کل اوقاف گیلان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان دیدار و گفتگو کرد.

جبار کوچکی نژاد در این دیدار گفت: فرهنگ وقف در جامعه اسلامی مقارن با قصد قربت الهی و جلب رضایت خداوند و کسب ثواب اخروی است.

وی افزود: دیگر خواهی و نوعدوستی مهمترین ویژگی وقف و وجه تمایز وقف در فرهنگ اسلامی با کارهای عام المنفعه و امور خیریه در ادیان و مذاهب دیگر است. ترویج سنت حسنه وقف و ترغیب مردم جامعه در عمل به آن بعد از انقلاب اسلامی در کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقف، سنتی است که با گسترش آن بسیاری از مشکلات مردم و دردمندان جامعه حل می شود. امروزه وقف با ایجاد زمینه‌های بروز مسئولیت پذیری اجتماعی، به یک سرمایه عظیم اجتماعی تبدیل شده و و مورد توجه و اهمیت واقفان است.

کوچکی نژاد خواستار کمک بیشتر اداره کل اوقاف گیلان به مساجد شد و گفت: درخواست های بسیاری برای کمک به مساجد به دفاتر نمایندگان مجلس می‌رسد.

در ادامه این دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز با بیان اینکه سازمان اوقاف در نگاه اول یک نهاد مذهبی و فرهنگی است، خاطرنشان ساخت: سازمان اوقاف از بستر خدمت به اهل بیت و قرآن کریم، به دنبال رفع نیازهای روز جامعه، تقویت ارکان اقتصادی جامعه اسلامی، مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت است.

حجت الاسلام ستار علیزاده تاکید کرد: کارکردهای سازمان اوقاف نشات گرفته از فلسفه فرهنگ مترقی وقف است. فرهنگ وقف ظرفیت عظیمی برای رفع مشکلات فرهنگی و اقتصادی جامعه دارد که باید مورد توجه مسئولان، سیاستگزاران و برنامه ریز و کارگزاران نظام باشد.

حجت الاسلام علیزاده عنوان کرد: مردم به سازمان اوقاف اعتماد دارند و سازمان اوقاف هم پیوسته به دنبال جلب اعتماد مردم است.