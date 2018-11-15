میزبانی آذربایجان شرقی از المپیاد استعدادهای برتر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد استعدادهای برتر کشور در ۳۹ رشته ورزشی برای پسران و ۲۹ رشته برای دختران در ۳۱ استان به صورت همزمان برگزار خواهد شد و استان آذربایجان‌ شرقی میزبان این مسابقات در سه رشته خواهد بود.

المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته های سپک تاکرا، فوتسال و کبدی، در شهرهای مراغه و تبریز برگزار خواهد شد.

این مسابقات از ۳۰ آبان تا ۵ آذر امسال برگزار می شود که از اول آذر، شهر مراغه در رشته سپک تاکرا میزبان ۱۱۵ پسر خواهد بود.

رقابت های رشته فوتسال نیز از اول آذرماه با حضور ۴۸۰ ورزشکار دختر در قالب تیم های استانی در تبریز برگزار می شود و از ۳۰ آبان نیز شهر تبریز میزبان ۴۸۵ دختر در رشته کبدی خواهد بود.

این المپیاد با شعار ورزش، دوستی و آینده ای بهتر و با اهداف توسعه رویکرد عدالت محوری، توزیع و نگاه متوازن به منابع در استان‌ها، افزایش غرور و افتخار ملی، جذب، کشف، پرورش استعدادهای ورزشی، بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های موجود استان‌ها، پشتوانه‌سازی، کمک و تقویت تیم‌های ملی، توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی، رشد مدال‌آوری و حضور مقتدرانه در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.