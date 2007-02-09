احیاء تمدن اسلامی نیازمند همکاری اندیشمندان مسلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست، گفت: امروز دشمنان امت اسلامی به عناوین مختلف به فتنه های قومی و مذهبی بین مسلمانان دامن می زنند تا اسلام و مسلمانان را در مقابل هم قرار دهند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اشغال عراق نقطه عطفی در این کمین بود که می خواستند طرح خاورمیانه جدید را ایجاد کنند اما شکست خوردند و به همین دلیل برای رسیدن به هدف خود اختلافات و قومی طایفه و مذهبی را در عراق برافروختند.

آقای محمدی عراقی تصریح کرد: موضع جمهوی اسلامی ایران در مورد مسائل عراق واضح است و مسئولین نظام به صراحت آن رامطرح کردند که ایران روشهای مداخله گرانه را از هر طرف باشد رد می کند و ما اعتقاد اریم خود ملت عراق می توانند سرنوشت خودشان تعیین کنند.

وی در پایان گفت: در این شرایط مسئولیت علمای اسلامی و نخبگان فرهنگی و علمی در مورد روشنگریها و بیداری ملت های مسلمان سنگین تر شده است و ما وظیفه داریم با خنثی کردن توطئه استکبار به ویژه آمریکا و صهیونیسم به عنوان یک صف واحد در مقابل طرحها و توطئه های دشمنان اسلام بایستیم .

نشست فرهنگی ایران و جهان عرب با حضور مسئولین و شخصیت های علمی و فرهنگی ، اندیشمندان و متفکران و اساتید دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حسینیه الزهرا مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

دکتر ریاض نعسان آغا وزیر فرهنگ سوریه ، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، مولوی اسحق مدنی مشاور رئیس جمهور ، آیت الله محمد علی تسخیری رئیس مجمع تقریب مذاهبی اسلامی و چند تن از استادان سوری و ایرانی از جمله سخنرانان این نشست بودند.