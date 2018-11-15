مرکز رشد و شکوفایی خلاقیت و نوآوری بانوان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نازنین شیبانی درنشست با رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان از راه اندازی مرکز رشد و شکوفایی خلاقیت و فناوری در حوزه بانوان در آینده نزدیک در هرمزگان خبر داد و بیان داشت: هدف از ایجاد این مرکز شناسایی ایده های فناوران نوپا و نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ویژه زنان و دختران است و این مرکز به منظور ساماندهی، استقرار، مشاوره و حمایت مالی جهت تبدیل ایده به محصول و ایجاد شرکت در راستای توسعه کارآفرینی و فناوری دراستان راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری در حقیقت مرکزی جهت پتانسیل سنجی فناوری برای بانوان است و در آن تلاش می شود پس از یک دوره ارزیابی و در صورت داشتن پتانسیل مناسب اقدام لازم جهت تبدیل این مرکز به عنوان کانون رشد و شکوفایی زنان و دختران در استان انجام شود.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان افزود: تلاش می کنیم که قشرعمومی و دانشجویان و محقیق و پژوهشگران ارتباط نزدیکی با این مرکز داشته باشند.

شیبانی شناسایی نخبگان و معرفی زنان برگزیده استان در حوزه علمی و فناوری را یکی دیگر از اهداف مهم راه اندازی این مرکز در استان دانست و عنوان کرد: معرفی زنان نخبه، کارآفرین و فعالین اجتماعی استان از طریق رسانه های جمعی و شبکه های مجازی و بیلبوردهای شهری یکی دیگر از برنامه های مهم این دفتر تا پایان سال است.