سازمان صمت مسئول فروش کالاهای احتکاری کشف شده است

داریوش جودکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای احتکار شده در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و ادامه کار به این سازمان محول شده است.



وی با بیان اینکه سازمان صمت مسئول فروش کالاهای احتکار شده است، افزود: برابر مقررات اقدامات مربوطه در جهت شناسایی و جمعآوری کالاهای احتکار شده توسط تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر پرونده کالاهای احتکار شده از دستور کار ما خارج و مابقی در اختیار سازمان صنعت و معدن است در همین راستا با این سازمان مکاتبه اداری انجام گرفته است.