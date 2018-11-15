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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۳۱

مدیرکل تعزیرات کرمانشاه:

سازمان صمت مسئول فروش کالاهای احتکاری کشف شده است

سازمان صمت مسئول فروش کالاهای احتکاری کشف شده است

کرمانشاه_مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت مسئول فروش کالاهای احتکاری است.

داریوش جودکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای احتکار شده در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و ادامه کار به این سازمان محول شده است.

وی با بیان اینکه سازمان صمت مسئول فروش کالاهای احتکار شده است، افزود: برابر مقررات اقدامات مربوطه در جهت شناسایی و جمعآوری کالاهای احتکار شده توسط تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر پرونده کالاهای احتکار شده از دستور کار ما خارج و مابقی در اختیار سازمان صنعت و معدن است در همین راستا با این سازمان مکاتبه اداری انجام گرفته است.

کد مطلب 4458943

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