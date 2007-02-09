به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بیانیه ای به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ضمن اعلام حضورو دعوت از هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور در راهپیمایی 22 بهمن همراه با اقیانوس عظیم ملت آگاه و شهید ایران ، تصریح کرد: ما اطمینان داریم که ملت غیرتمند و ولایتمدار ایران ، قاطعانه در برابر همه توطئه ها با هوشیاری خواهد ایستاد و در راهپیمایی 22 بهمن درس خود را برای زورگویان جهان ، دگر بار تکرار کرده و آنها را از رویارویی با آمال و آرزوهای ملتی کهن برحذر خواهد داشت .

مجمع جانبازان انقلاب اسلامی هم در بیانیه ای تصریح کردند که جانبازان و ایثارگران عضو این مجمع، همگام با مردم فهیم و سلحشور با حضور در راهپیمایی روز سبز پیروزی خون بر شمشیر یوم ا... 22 بهمن ضمن میثاق با مقام عظمای ولایت و شهداء عالی مقام از دست آوردها و ارزشها و آرمانهای بلند حضرت امام خمینی ( ره ) و مردم شهید پرور دفاع خواهند نمود و بار دیگر به تهدید ام الفساد قرن آمریکا ( شیطان بزرگ ) در عرصه امنیت مرزهای جغرافیاء و اندیشه اسلام ناب محمدی ( ص ) با حضور خود در صحنه ، پاسخ محکم و دندان شکنی خواهد داد .

جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه ای تاکید کرد: اعضای این تشکل همگام با صفوف به هم پیوسته ملت ایران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور با شرکت در این راهپیمایی عظیم و دشمن شکن از آرمانهای انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه از حق برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای دفاع خواهند کرد .

انجمن اسلامی پزشکان ایران نیز در اطلاعیه خود ضمن اعلام پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و توصیه تمامی گروههای سیاسی به وحدت حول محور اسلام ، نظام اسلامی ، قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه ، آحاد ملت شریف ایران را به حضور پرشور در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه دعوت و اعلام کرد : همگام با این ملت سرافراز در صحنه نمایش عزم ، اراده و عزت و عظمت ملت ایران در این روز پرشکوه حضور فعال خواهد داشت .

فراکسیون خط امام ( ره ) مجلس شورای اسلامی با صدور اعلامیه ای از آحاد ملت سربلند ، آگاه و فهیم دعوت کرد تا در راهپیمایی گرامی داشت 22 بهمن سالروز انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به صورت گسترده حضور یابند .

این اطلاعیه تاکید می کند : حضور گسترده ملت علاوه بر تاکید آنان بر حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن ، تبیین کننده و راهگشای مسیر صحیح ، عقلانی و همراه با رعایت منافع ملی و مصالح نظام بوده تا کشور در شرایط دشوار پیش رو ، با تدبیر و بهره گیری از حداکثر ظرفیت و با همدلی و همراهی همه گروهها از این مرحله حساس عبور کند .

نیروی مقاومت بسیج طی بیانیه ای ضمن تبریک فرارسیدن بیست و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از آحاد بسیجیان برای شرکت گسترده در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن دعوت بعمل آورد . در این بیانیه ضمن تجلیل و قدرشناسی از تلاش شبانه روزی دانشمندان جوان و متعهد کشورمان در بومی ساختن فناوری هسته ای از بسیجیان دریادل دعوت کرد در کنار دیگر اقشار مردم عزیز ایران در راهپیمایی روز 22بهمن با حضور گسترده خود بار دیگر دشمنان قسم خورده اسلام را ناامید ساخته و اسباب خشنودی ارواح مطهر امام راحل ( ره ) و شهیدان گرانقدر را فراهم سازند .