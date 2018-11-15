جشنواره ها برای خراسان جنوبی ثروت آفرین باشند/کویر لوت در قاب عکس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که با حضور هنرمندان عکاس برگزار شد، گفت: در هر موضوعی اگر رسانه و دانشگاه با آن همراه نباشند، آن اتفاق تأثیر چندانی بر جامعه نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به ضروت معرفی ظرفیت های خراسان جنوبی از قاب عکس اظهار کرد: بعد از چاپ اولین کتاب عکس خراسان جنوبی دریافتیم که می توان در موضوعات مختلف نیز کتاب تخصصی عکس استان را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند بیان کرد: وقتی یک اثر ثبت جهانی می شود، کشور میزبان باید قابلیت ها و ظرفیت آن آن اثر را به طرق مختلف معرفی و از آن حفاظت کند.

دروبین ها ظرفیت های گردشگری خراسان جنوبی را معرفی کنند

مجیدی با اشاره به اینکه عکس ها در بحران ها و شادی ها پیام هایی تحول برانگیزی را مخابره می کنند ادامه داد: در خراسان جنوبی آثار متعددی چون باغ اکبریه، قنات بلدیه فردوس وکویر لوت ثبت جهانی شده است که عکاسان هنرمند می توانند از دریچه لنز دوربین خود آن را معرفی کنند.

وی افزود: از آنجایی که در اردیبهشت ماه سال آینده همایش بین المللی گردشگری کویر لوت برگزار می شود، می خواهیم فرصتی را برای ثبت تصاویر هنرمندان عکاس از کویر فراهم کنیم که در راستای جزئیات آن نیاز به همکاری اهل فن داریم.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان طبس تجربه خوبی در برگزاری جشنواره عکس کویر دارد که می توان از آن بهره برد.

مجیدی اظهار کرد: البته در استفاده و بهره برداری از آثار ثبت شده جهانی نیازمند مراقبت و محافظت هستیم چرا که در صورت آسیب دیدن آن اثر یونسکو می تواند آن را از فهرست جهانی حذف کند که این اقدام بسیار آسیب زا است.

وی بیان کرد: بسیاری از جشنواره های بزرگ جهان و رویدادهای فرهنگی در برخی از کشورهای اروپایی تولید ثروت می کند و ما نیز باید به سمتی برویم که از برگزاری همایش های برای مردم منطقه خود مان سود اقتصادی بیافرینیم.

در موضوع هنر خط کشی سیاسی نداریم

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در موضوع فرهنگ و هنر هیچگونه خط کشی سیاسی و حزبی نداریم و از هر کس که زمینه توسعه استان خراسان جنوبی را فراهم آورد حمایت می کنیم.

سید علی زمزم معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: شهرستان طبس در سال های گذشته جشنواره عکس با موضوع کویر را برگزار کرده است که می توان از این تجربه برای بحث عکس کویر لوت نیز استفاده کرد.

وی اظهار کرد: اگر می خواهیم برای کویر لوت جشنواره عکس مجزایی برگزار کنیم باید مواردی چون طرح فراخوان، تأمین اعتبار، مکان دبیرخانه و اعضای هیأت علمی آن مورد بررسی قرار گرفته و مجوز آن نیز اخد شود.

اقتصاد هنر مد نظر قرار گیرد

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: نگاه باید به سمت اقتصاد هنر برود در حالی که بیشتر هنرمندان ما چندان به سود اقتصادی حاصل از هنر توجه خاصی نداشته اند.

سید حمید حقی کارشناس هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس نیز در این جلسه اظهار کرد: تجربه این را نشان می دهد که بسیاری از مردم کشور ما گاه ذهنیت منفی از کویر دارند و شناخت آنان از مردم کویر نشین کامل نیست.

نگاه های منفی به کویر اصلاح شود

وی بیان کرد: این در حالی است که بزرگترین عرفا، مشهورترین صنایع دستی ایران و مهمترین محصولات کشاورزی کشور مربوط به استان های کویر نشین است.

کارشناس هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس ادامه داد: در این راستا در شهرستان طبس در سال های ۹۳ و ۹۴ جشنواره عکس کویر و زندگی را برگزار کردیم که نتایج بسیار خوبی در معرفی ظرفیت ها و آداب و رسوم مردم کویر نشین داشت.

حقی بیان کرد: در اولین جشنواره عکس کویر حدود ۲۳۰۰ اثر از ۳۰۲ عکاس از ۲۷ استان دریافت کردیم که نشان از توجه عکاسان ایران به بحث کویر است.

وی یادآور شد: شهرستان طبس از دو طرف به دو کویر ایران ارتباط دارد چرا که از طرف غربی به کویر مرکزی ایران و از طرف شرق به کویر لوت محدود می شود.

گفتنی است در پایان جلسه عکاسان هنرمند خراسان جنوبی دیدگاه های خود را پیرامون جشنواره عکس کویر ارائه کردند.