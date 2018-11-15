احداث پایانه مسافربری شرق بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی‌پور بیان داشت: احداث این پایانه مسافربری به منظور ساماندهی خطوط ناوگان حمل و نقل برون‌شهری شرق و شمال استان اجرایی می‌شود.

وی افزود: این پایانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع توسط شهرداری تحویل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: پایانه مسافربری شرق بندرعباس که جنب میدان دفاع‌مقدس واقع شده، شامل امکاناتی مانند سالن مسقف انتظار برای مسافران، استراحتگاه رانندگان، سرویس بهداشتی، نمازخانه و فضای پارکینگ کافی برای توقف خودروها است.

حسینی‌پور با اظهار اینکه این ترمینال برای ساماندهی خطوط ناوگان حمل ونقل برون شهری شرق و شمال استان راه‌اندازی می‌شود، ادامه داد: پایانه مسافربری برای سرویس‌دهی از بندرعباس به شهرهای رودان، میناب، حاجی‌آباد، کهنوج، سیرجان و داراب، احداث می‌شود.

وی گفت: معضل سودجویی و اخذ کرایه‌های نامتعارف از سوی رانندگان غیرمجاز برون‌شهری نیز با ایجاد پایانه مسافربری تا حد زیادی کاهش یافته و ضمن قوی‌تر کردن این حوزه حمل و نقل عمومی، سطح ارایه خدمات لازم به مسافران افزایش می‌یابد.

حسینی پور در خاتمه اضافه کرد: این پروژه که عملیات اجرایی آن از رویهای گذشته آغاز شده، طی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.