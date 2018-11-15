بانکهای خصوصی برای حمایت از کسب و کار وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر صبح پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان خواهان برنامه ریزی و کمک برای ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی شد و افزود: بانکهای خصوصی برای حمایت از اشتغال باید وارد میدان شوند و در کنار بانکهای دولتی در حوزه اشتغال پای کار بیایند.

رضا نوروزی مدیرکل کمیته امداد مازندران شمار مستمری بگیران کمیته امداد در سال جاری را ۶۳ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ۳۱ درصد این مددجویان از طریق توانمندسازی از گردونه و تحت پوشش کمیته امداد خارج شدند.

وی ایجاد زنجیره تولید گیاهان دارویی و مواد غذایی را از برنامه های کمیته امداد برای ایجاد اشتغال بیان کرد و گفت: همه وام های ارائه شده برای اشتغال به صورت خوداشتغالی است.

وی میزان سوخت تسهیلات ارائه شده از سوی کمیته را بین دو تا ۲.۵ درصد اعلام کرد و افزود: افراد تحت پوشش کمیته امداد چندان توانمندی مالی ندارند و باید برای حمایت از آنان برنامه ریزی شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران یادآور شد: تاکنون حدود ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال کمیته امداد ابلاغ شده است و بیش از دو هزار و ۵۰ نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه ۶۹ درصد متقاضیان تسهیلات اشتغال، وامهایشان را دریافت کرده اند گفت: طبق بررسی دو درصد طرح های اشتغال کمیته امداد در سال قبل دچار رکود شده بود ولی امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد طرح هایی که سال قبل شروع به کار کرده اند دچار مشکل شده اند.