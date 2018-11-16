مدیران زمینه ساز فساد اقتصادی محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان دماوند ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی طی سخنانی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع) و تبریک آغاز امامت امام زمان (ع) اظهار داشت: طبق فرموده امام صادق(ع) کسی که در انتظار ظهور بمیرد همانند فردی است که با حضرت قائم در یک خیمه است لذا امیدواریم که با انتظار واقعی و عمل خالص و خیر و پرهیز از گناهان زمینه ظهور آن حضرت را فراهم کنیم.

فتاح دماوندی در ادامه افزود: دوشنبه ۲۹ آبان ماه ولادت حضرت رسول(ص) و آغاز هفته وحدت و هفته بسیج است که ابتکار اعلام این ۲ هفته و تاسیس بسیج با امام راحل بوده است و همانطور که می بینیم امروز حل مشکلات جهان اسلام با وحدت همه جانبه مسلمین و بسیج همه قوا محقق می شود.

سلامت و صلح جهانی بسته به انقراض مستکبرین است

وی با بیان اینکه بسیجی واقعی کسی است که ایمان و مل صاح را به هم می آمیزد گفت: بسیجی واقعی خط شکن و پیشرو است و دغدغه مند و مسئولیت پذیر و آرمان گرا و واقع بین است و تکلیف گرایی و دشمن شناسی را اصل مهم و به دشمن شکنی و نظم و قانون مداری توه لازم را دارد و همیشه در خط مقدم خدمت مخلصانه است لذا بسیج مورد نظر امام راحل بسیج مستضعفین علیه مستکبرین در سراسر عالم بوده است.

امام جمعه دماوند با اشاره به فرمایش امام در مورد بسیج بیان داشت: عموم مستضعفین باید به هم بپیوندند و ریشه فساد را از کشورهای خود قطع کنند و سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در زمین هستند مستضعفین به ارث خود که خدای متعال به آن ها عنایت داشته نمی رسند.

خطیب جمعه دماوند بیان داشت: در مسائل منطقه ای شاهد پاسخ کوبنده حماس به ماجراجویی ارتش صهیونیستی در شرق یونس بودیم که سران این رژیم جعلی را به آتش بس مجبور کردند و در ۲ روز تنش ۴۶۰ موشک از غزه به سرزمین های اشغالی شلیک شد و سیستم گنبد آهنین رژیم صهیونیستی فقط یک سوم موشک ها را توانست منهدم کند و یک اتوبوس حامل نظامیان رژیم صهیونیستی با موشک رزمندگان فلسطینی هدف قرار گرفته شدند..

با مدیرانی که زمینه ساز ایجاد فساد اقتصادی بودند برخورد شود

فتاح دماوندی افزود: امروز جنبشهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین هزاران موشک در اختیار دارند که می توانند تل آویو را با یک میلیون نفر جمعیت صهیونیست هدف قرار دهند با این جنگ ۲ روزه و خسارات سنگینی که صهیونیست متحمل شدندهم اکنون در شوک عمیقی فرو رفته اند و تمتم محاسبات دفاعی و نظامی آنها به هم ریخته است و ما شاهد ضعیف تر شدن آنها و قوی تر شدن جبهه مقاومت هستیم .

وی در خصوص اعدام ۲ اخلالگر بازار ارز و سکه نیز گفت: این اقدام مردم را به دستگاه قضایی امیدوار کرد و مردم ضمن تشکر از اقدام قاطع دستگاه قضایی منتظر برخورد با کسانی هستند که با تصمیمات غلط ارزی خود زمینه را برای بوجود آوردن چنین فشارهای بزرگی فراهم کردند و باید عملکرد برخی از مسئولین بانک مرکزی برای مردم روشن شود.

فتاح دماوندی گفت: امروز نوبت محاکمه مدیران زمینه ساز فساد است، چرا که رهبری فرمودند تقصیر عمده متوجه فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری خود عرضه کرده است و این موضوع ۲ طرف دارد که یک طرف فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر کسی که آن را عرضه می کند لذا باید با کسانی که زمینه ساز کاهش ارزش پول ملی شدند برخورد شود، اما در این جا این نکته مهم است که تا کی قوه قضاییه باید بار بی دقتی ها و سوتدبیرهای سایر نهادها را به دوش بکشد.

در مجالس ختم از قاریان و مرثیه سرایان رسمی استفاده شود

امام جمعه دماوند با اشاره به دهه وقف بیان داشت: با توجه به فرمایش رهبری که فرمودند؛ وقف یک نهاد ممتاز دینی است باید از طریق تشویق مردم به وقف و همچنین ادای صحیح حق واقف در مورد موقوفه اش سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کردو در این راستا عملکرد صحیح اداره اوقاف موجب جلب اطمینان مردم و ترویج فرهنگ وقف می شود و ما امروز به وقف های جدید در زمینه های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، کمک بهنیازمندان، و ترویج دین به شیوه های جدید نیازمندیم.

خطیب جمعه دماوند بیان داشت: در مجالس ختم در این شهرستان مناسب است که از قاریان رسمی و از مرثیه سرایان اهل بیت مردم بهره مند شوند.

فتاح دماوندی ضمن تبریک به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: در این راستا از کتابداران و کتابخوانان و همه کسانی که برای ترویج فرهنگ مطالعه در این شهرستان زحمت می کشند قدردانی می کنیم و تشکر ویژه از نویسندگان این شهر دارم چرا که همه ما در قبال نویسندگان شهرستان مسئولیم و باید آنها را حمایت کنیم.