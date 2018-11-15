نبود سرپناه چالش بزرگ خبرنگاران قشم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مجتبی نوزر نژاد*: نشست مدیرکل روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم با خبرنگاران جزیره به منظور بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه فعالیت خبری سبب شد در فاصله‌ای به دور از روز خبرنگار، قلم‌ها برای پرداختن به این موضوع بی تابی کند. حقیقتا انحصار قلم‌زنی در این حوزه به یک روز و هفته، خود عاملی مهم در استمرار مشکلات است و شاید بتوان عامل این محدودنگاری را نبود گوش‌های شنوا دانست.

چالش مدیریتی

خبرنگاران، روابط عمومی ادارات و سازمان‌ها نیستند. این اولین نکته ای است که مدیران رده‌های مختلف باید مدنظر قرار دهند. وجود این تصور که خبرنگاران باید مطابق با اهداف و سیاست‌های ادارات نشر خبر دهند، ناشی از عدم دانش کافی مدیران در حوزه رسانه‌ای است.

فیلترگذاری بر نگارش خبر از دیگر چالش‌های موجود در حوزه مدیریتی است. مدیران باید با سیاست‌های خبری رسانه‌ها آشنا باشند و آن را مورد تکریم قرار دهند. اگر رویکرد یک رسانه مورد قبول نیست اما با این وجود برای پوشش خبری به نشست‌ها از آن دعوت می‌کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که نمی‌توان مطالب را به آن دیکته کرد؛ مثلا: در این لحظه دوربین‌ها چشم بسته و قلم در غلاف کنید! این بخش از حرف‌ها را بنویسید! و یا این بخش را پوشش ندهید!

بی‌اعتنایی به خبرنگاران با استفاده از خبرنگاران سفارشی و برگزاری جلسات خبری بدون اطلاع خبرنگاران شهرستان پدیده‌ای کم‌رنگ شده اما بسیار مهم است. برگزاری چنین نشست‌هایی نه تنها بی‌اعتنایی به رسانه‌ها بلکه اهانت به مردم نیز تلقی خواهد شد و قطعا در بازه زمانی دور یا نزدیک تبعات آن دامن‌گیر ‌می‌شود.

چالش روابط عمومی

برخی روابط عمومی‌ها به جای بهره‌گیری از ظرفیت خبرنگاران، خود را در مقام خبرگزاری و رقابت با آنان قرار داده‌اند. عدم پذیرش تصویر ارائه شده توسط این‌گونه روابط عمومی‌ها از سوی مردم و تقویت نگاه منفی به چنین سازمان و اداراتی در جامعه، ابتدایی‌ترین مشکلات این اقدام است. از این رو بازگشت روابط عمومی‌ها به نقش تعاملی با خبرنگاران برای تعدیل دیدگاه‌ها و ارتقای سطح امید در جامعه یک ضرورت است.

عدم توجه به چینش محیط، چالشی دیگر پیش روی خبرنگاران است. نورپردازی، صوت، آرایش میز جلسه و شیوه استقرار حاضرین از جمله مواردی است که مسئولین روابط عمومی باید به آن توجه داشته باشند.

چالش تشریفات

چالش تشریفات از جمله چالش‌های نوظهوری است که به سرعت در حال گسترش است. در جایی خواندم "خبرنگاران باید از چنان استقلال و صلابتی برخوردار باشند که مسئولان و سایر اقشار جامعه متاثر از شان و جایگاه آنان شوند". متاسفانه استقلال و اقتدار خبرنگاران و حتی فراتر از آن، با حرکت به سمت دریافت تائیدیه خبر از سوی مدیران پیش از انتشار، رو به افول است. عدم وجود حمایت مطلوب، اعمال نفوذ مدیران و امنیت شغلی را می توان از مهمترین عوامل حرکت در این مسیر برشمرد.

چالش معیشت

معیشت، از مهم ترین و دردناک‌ترین مشکلات خبرنگاران قشم است. آنانی که به عنوان چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای جامعه هستند و در خط مقدم جنگ رسانه‌ای قرار دارند، چگونه تمام توان خود را در این حوزه به کار گیرند وقتی که در تامین معاش روزمره خود با مشکل مواجه‌اند؛ البته باید اذعان داشت که خبرنگاران هیچگاه در انجام رسالت خود کوتاهی نداشته‌اند اما، مسئولین باید به وضعیت معیشت و مسکن آنان توجهی محسوس و عملی داشته باشند. مباحث بیمه‌ای از دیگر مواردی است که در این حوزه می‌توان به آن پرداخت و اصحاب رسانه برای رفع این مشکل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم انتظاری ویژه دارند.

چالش سوژه‌یابی

باید اذعان داشت که اخبار قشم سمت و سوی مسئول‌محوری به خود گرفته و مردم‌محوری آن کمرنگ شده است. کاهش سرانه مطالعه در بین اصحاب رسانه، عدم حمایت مطلوب و تضعیف روحیه جستار در خبرنگاران بواسطه تغذیه شدن از سوی روابط عمومی‌ها را می‌توان از عوامل این تغییر جهت عنوان کرد. تداوم این مسیر، نقش خبرنگاران به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان را تخریب و در بلند مدت سبب می‌شود تا مطالبات مردمی رنگ و روی تجمعات اعتراضی به خود گرفته، شاهد آشفتگی جامعه باشیم.

چالش ازدیاد

نمی‌توان بدون لبخندی تلخ از این چالش سخن گفت! خبرنگاران جمعی محدود و شناخته شده هستند؛ اما در آستانه روز خبرنگار و اگر دقیق‌تر بگوییم، به هنگام تجلیل و تقدیر، جمعیتی در لیست خبرنگاری سیاهه و پیش رو قرار می گیرند که " تحیر" واژه‌ای ناکام در وصف آن است. این اتفاق نه تنها حق خبرنگاران حقیقی جامعه را ضایع می کند، بلکه مجال تقدیر شایسته و درخور را از مسئولین نیز سلب می‌کند.

نبود سرپناه، چالش اعظم خبرنگاران قشم است. ارتقای جایگاه خبر و خبرنگاری در به شدت نیازمند وجود هسته‌ای مرکزی است که برای فراغت از چالش آفرینی در این متن، آن را " سرپناه" لقب می‌دهیم. پشت‌سر گذاشتن چالش‌ها و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق خبرنگاران، اقتدار و سامان بخشی به وضعیت معیشتی آنان نیازمند سرپناهی است که در سایه آن منشور رسانه‌ای قشم تدوین و عملیاتی شود. خبرنگارن از مجرای آن، اتحاد خود را تقویت، نقد اخبار را به‌عنوان موتور محرکه پیشرفت فعال کنند و نقطه‌ای قابل اتکا برای سرد و گرم روزگار پدید آورند. سرپناهی که به دور از تمام حواشی و سیاست‌زدگی‌ها، تنها هدف آن ارتقای جایگاه خبرنگاران باشد.

* فعال رسانه ای