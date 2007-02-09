دولت وحدت ملی فلسطین در کمتر از یک هفته تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر"عمرو" درگفتگو با خبرگزاری فرانسه درمکه مکرمه اعلام کرد : ظرف کمتر از یک هفته کابینه وحت ملی فلسطین تشکیل می شود و درحال حاضر نیز بررسی ها درمورد اسامی اعضای کابینه درحال ا نجام است.

این درحالی است که به دنبال توافق مکه مکرمه ابومازن، اسماعیل هنیه را مامور تشکیل کابینه دولت وحدت ملی فلسطین کرد.

معاون ابومازن درادامه افزود : معاون نخست وزیر فلسطین ازبین یکی از وزرایی انتخاب می شود که ابومازن آنها را برای برعهده گرفتن مسئولیت 5 وزارتخانه معرفی می کند.

درمورد وزیر کشور، نبیل عمرو گفت : جنبش حماس اسامی را پیشنهاد کرده است که رایزنی ها درمورد آنها درحال انجام است.

وی همچنین درمورد نیروهای اجرایی وابسته به دولت حماس تصریح کرد: براساس توافقات پیشین این نیروها با دستگاه امنیتی فلسطین مختلط می شوند.