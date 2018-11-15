جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالیکه ترکیه در یک سال اخیر با چالش های سیاسی و اقتصادی مواجه بود بنابراین تقاضا برای تحصیل در خارج از این کشور همچنان رو به افزایش است.

وی افزود: در بعضی از جهات، بازار آموزش عالی نسبت به هزینه های تحصیل حساس است، اما با تقویت لیر ترکیه در ماه های اخیر چشم انداز تحصیل در خارج از ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی مثبت است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: با هر معیاری که در نظر گرفته شود، ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی سالی پر تنش داشت. به موازات این تنش ها و چالش ها لیر ترکیه در تمام طول سال ۲۰۱۸ نوسانات زیادی را تجربه کرده، به طوری که در ماه های گذشته ارزش آن به شدت کاهش یافته و تنها در چند ماه اخیر است که نشانه هایی از ثبات در پول ملی این کشور به چشم می خورد.

مهراد عنوان کرد: نخستین عاملی که باعث شده تا دانشجویان ترکیه در خارج از این کشور تحصیل کنند آن است که دانشگاه های ترکیه با کمبود شدید محل تحصیل مواجه‌ شده اند.

وی افزود: در سال ۲۰۱۸ میلادی تقریبا ۲ میلیون دانشجو برای پذیرش در دانشگاه های این کشور واجد شرایط بودند، اما از هر ۴ نفر یک نفر (در حدود ۴۷۱ هزار نفر) توانست تا جایی را برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه بدست آورد.

این چهره ماندگار علمی گفت: تقریبا ۸۰ درصد از این دانشجویان در دانشگاه های دولتی ثبت نام کرده و بقیه در دانشگاه های خصوصی که شهریه آنها از ۹ هزار دلار تا ۲۰ هزار دلار متفاوت بوده، پذیرفته شدند.

مهراد تاکید کرد: نگاهی به آمارها نشان می دهد که طی چند سال گذشته خروج دانشجویان از ترکیه از ثبات نسبی برخوردار بوده و تقریبا بین ۴۵ هزار تا ۴۶ هزار دانشجو سالانه در خارج از ترکیه تحصیل می کنند. این مورد یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده تا تعداد بیشتری از دانشجویان تحصیلات دانشگاهی خود را در خارج از ترکیه ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: نگاهی به آمارها نشان می دهد که طی چند سال گذشته خروج دانشجویان از ترکیه از ثبات نسبی برخوردار بوده و تقریبا بین ۴۵ هزار تا ۴۶ هزار دانشجو سالانه در خارج از ترکیه تحصیل می کنند.

این چهره ماندگار علمی کشور گفت: کشورهای کانادا، آمریکا و انگلستان مقصد عمده بسیاری از دانشجویان ترکیه است، اما باتوجه به هزینه های تحصیل، این دانشجویان کشورهایی مانند بلغارستان، جمهوری آذربایجان و اوکراین را نیز به عنوان محل تحصیل خود انتخاب می کنند.

مهراد عنوان کرد: سهم کشورهای مقصد در پذیرش دانشجویان ترکیه در کشور کانادا ۲۳ درصد، کشور انگلستان ۲۰ درصد، کشور آمریکا ۱۷ درصد، کشور استرالیا ۹ درصد، کشور آلمان ۸ درصد، کشور ایتالیا ۳ درصد، کشور اتریش، کشورهای ایرلند، فرانسه، اسپانیا، لهستان و مجارستان هر کدام ۲ درصد، کشورهای روسیه، چین و ژاپن نیز هر کدام یک درصد و کل بقیه کشور ها ۵ درصد است.

وی گفت: در این بین، تقاضا برای آموزش زبان های خارجی به ویژه زبان انگلیسی مورد توجه است. تقریبا ۵۱ درصد این دانشجویان در مدارس زبان تحصیل می کنند و در حدود ۲۰ درصد این افراد در مدارس تابستانی، ۱۰ درصد در دوره های کارشناسی، ۹ درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی و بقیه در سطح مدارس و اخذ گواهینامه و دیپلم به تحصیل اشتغال دارند.