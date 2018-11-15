مراسم هفتمین سالگرد شهادت سرلشکر حسن طهرانی مقدم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر حسن طهرانی مقدم و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه صبح امروز (پنج شنبه) در حسینیه امام رضا(ع) هوافضای سپاه برگزار شد.

در این مراسم، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، سردار یزدی فرمانده سپاه تهران و جمعی از دوستان و همرزمان شهید طهرانی مقدم حضور داشتند.