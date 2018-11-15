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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

در شبکه آموزش؛

نوبت پرسشگری از آموزش عالی رسید

نوبت پرسشگری از آموزش عالی رسید

برنامه «پرسشگر» شبکه آموزش این هفته به بررسی چالش‌های پیش روی نظام آموزش عالی خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نوری آزاد تهیه کننده برنامه «پرسشگر» شبکه آموزش درباره رویکرد جدید برنامه عنوان کرد: از این هفته در برنامه «پرسشگر» در کنار نظام آموزش و پرورش به بررسی چالش‌های پیش روی آموزش عالی نیز خواهیم پرداخت.

وی افزود: این هفته با حضور دکتر زاهدی وزیر سابق علوم و عضو فعلی کمسیون آموزش مجلس و نیز برخی روسای دانشگاه های کشور به بررسی چالش‌های آموزش عالی خواهیم پرداخت.

نوری آزاد گفت: با نزدیک شدن به ۲ سالگی پرسشگر و با نظر مدیر جدید شبکه و مدیر گروه آموزش‌های رسمی شبکه هفت آقایان احمدی و مخبر، برنامه ریزی هایی انجام شده است تا تخصصی ترین برنامه تلوزیونی حوزه آموزش کشور به حوزه های دیگر  نظام آموزشی نیز ورود جدی تری داشته باشد چرا که تمام این بدنه مانند زنجیره به هم مرتبط است.

وی در پایان اظهار کرد: پرسشگر تحولات در آموزش عالی را نیز مانند آموزش و پرورش پیگری کرده و دستگاه ها را به چالش خواهد کشید.

کد مطلب 4459025
فریبرز دارایی

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