به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا نیازی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد یک دستگاه حاکمیتی نظارتی در حوزه نظارت و اطمینان بخشی به کیفیت کالا و خدمات در کشور است، اظهار داشت: بخش عمده ای از مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و با توجه به قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد هرگونه تولید و توزیع کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون داشتن پروانه استاندارد ممنوع است.

وی افزود: به جهت صیانت از ایمنی و سلامت مردم با تولید و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد برخورد خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه بیان کرد: در حوزه صنایع ساختمانی ۱۵۴ واحد تولیدی فعال در استان کرمانشاه تحت پوشش این اداره کل هستند که از این تعداد ۶۲ واحد تولیدکننده مصالح ساختمانی در مناطق زلزله زده فعالیت دارند که ۴۹ واحد تولید کننده مصالح ساختمانی در مناطق زلزله زده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر هستند.

وی گفت: بعد از وقوع زلزله مهیب در استان، به دلیل حجم بالای عملیات بازسازی وگستردگی مناطق آسیب‌دیده تمام توان کارشناسی خود را جهت کنترل کیفیت مصالح ساختمانی قابل عرضه در این مناطق به کار گرفتیم و با توجه به ورود به مرحله اسکان دائم و افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی در مناطق زلزله‌زده، نظارت خود را بر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و بازار عرضه این مصالح در سطح استان بیشتر کردیم.

نیازی تصریح کرد: در همین راستا پس از وقوع زلزله کارشناسان این اداره کل، به صورت ویژه تعداد ۴۶۵ مورد بازرسی و ۲۴۰ مورد نمونه برداری و آزمون از خط تولید واحدهای تحت پوشش مصالح ساختمانی استان به منظور تطبیق فرآورده ها با استانداردهای ملی انجام داد.

وی افزود: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و نظارت بر تولید و عرضه این فرآورده تنها معطوف به خط تولید واحدهای تولیدی نبوده و تمامی مراکز عرضه و فروش مصالح ساختمانی استان نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان این اداره کل مورد بازرسی قرار می گیرند که بعد از وقوع زلزله تا کنون ۲۰۳۹ مورد بازرسی و تعداد ۱۸۱ مورد نمونه برداری از مراکز عرضه و فروش مصالح ساختمانی از جمله تیرآهن، میلگرد، تیرچه، فوم سقفی، آجر، سیمان، شیشه ساختمانی در استان کرمانشاه به عمل آمد.

مدیرکل استاندار استان کرمانشاه اظهار داشت: در جهت ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی در استان و اهمیت آنها در استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و بر اساس وجود و لزوم وظایف نظارتی اداره کل استاندارد استان پس از وقوع زلزله، ۸۱ مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی داده شد و همچنین خط تولید ۳۵ واحد تولیدی در استان نیز به دلیل نداشتن کیفیت لازم و عدم رعایت الزامات استاندارد از طریق مراجع قضایی پلمب شد.

وی گفت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار در استان هم با ارائه راهنمایی‌های فنی و تخصصی، تعداد ۱۲ واحد تولیدی از مجموع واحدها را فک پلمب و فرایند استانداردسازی این واحدها ، جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد در حال انجام است.

نیازی ادامه داد: در جهت حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از تولید و عرضه مصالح ساختمانی غیر استاندارد طی یک سال گذشته ، تعداد ۷۹۰ بلوک پلی استایرنی مورد مصرف در سقف ساختمان ( فوم سقفی) به علت خطرآفرینی و اشتغال زا بودن و همچنین تعداد ۴۳۰ متر تیرچه بتنی غیر استاندارد در واحدهای تولیدی شهرستان سرپل ذهاب توقیف و امحا شد.

مدیرکل استاندارد کرمانشاه در پایان عنوان کرد: کارشناسان این اداره کل در محل بازار آهن فروشان دیزل آباد کرمانشاه مقدار ۳۸۸۰ کیلوگرم تیرآهن از تولیدات یکی واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی که بدون مجوز استاندارد تولید شده بود را کشف و قبل از عرضه در سطح مناطق زلزله‌زده جمع‌آوری و جهت ذوب به مجتمع یزد ارسال شد.