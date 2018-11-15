اطلاعات اقتصادی و عملکرد بنیاد قدس شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح پنجشنبه در جمع مدیران و کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: شفافیت اطلاعات اقتصادی از مولفه های مهمی است که بر اجرای آن تاکید داریم و باید در بخش درونی کشور اصلاح شود.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: افرادی خائن و فاسد، پول فرهنگیان و منابع مالی آنها را به یغما می برند که اصلا قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این قانون دو سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی نهایی صورت گرفته است.

وی افزود: پیشنهاد دادیم که درصدی از کل مالیات ارزش افزوده را به منابعی برای سازمان هایی که نیازمند هستند اختصاص دهیم که بخشی در حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته است.

تزریق قابل توجهی اعتبارات حوزه زیرساخت به آموزش و پرورش با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، مبلغ قابل توجهی در حوزه زیرساختی به آموزش و پرورش تزریق خواهد شد که تحول مطلوبی را به وجود می‌ آورد.

پورابراهیمی ادامه داد: توافقی نیز صورت گرفته که برای ایجاد مدارس جدید، نوسازی و مدارس ویژه دانش آموزان توانخواه و استثنایی اعتباری گذاشته شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در شهر کرمان نسبت به متوسط کشور و استان پایین تر است، گفت: برآورد ما این است که عدد قابل توجهی از دانش آموزان ما سرانه ندارند، اما به آنها خدمت می دهیم.

پورابراهیمی به بنیاد قدس که زیر نظر آموزش و پرورش اداره می شود نیز اشاره داشت و بیان کرد: بنیاد قدس ظرفیت اقتصادی خود را برای کمک به آموزش و پرورش باید به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات اقتصادی و عملکرد این مجموعه باید شفاف شود که چه خدماتی تاکنون ارائه داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: ظرفیت بنیاد قدس در استان باید در اختیار آموزش و پرورش برای حل مشکلات انها قرار گیرد، حجم زیادی از دارایی ها و اموالی که می توانسته به بهترین نحو منافع آن به آموزش و پرورش برگردد و برای همین گذاشته شده، باید مشخص شود و اگر هم لازم باشد تحقیق و تفحص آن آغاز می کنیم.

پورابراهیمی افزود: گزارش کاملی از اینکه ظرفیت بنیاد قدس در کمک به آموزش و پرورش کجا بوده و چه میزان کمک کرده است، خواهیم گرفت که شفاف سازی برای جامعه و فرهنگیان و ... صورت گیرد تا بتوانیم در آینده بخشی از مشکلات را حل کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه قوانین نیز یکسری ظرفیت ها را برای آموزش و پرورش ایجاد کردیم، از جمله اینکه آموزش و پرورش می تواند از تغییر فضاهای کاربری خود به عنوان درآمد استفاده و صرف موارد حوزه مورد نیاز کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت بالای خیران ابراز داشت: منابع زیادی خیران برای حوزه آموزش و پرورش گذاشته اند که باید در اسرع وقت عملیاتی شوند، باتوجه به اینکه مشکلات زیادی هم در زمینه مدارس و فضای آموزشی داریم.

پورابراهیمی بر استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اشاره داشت و تصریح کرد: مدارس چند کلاسی کوچک توسط این ستاد در حال راه اندازی است، که برای ماهان، کاظم آباد و ... گرفته شده است.

وی گفت: از مشکلات اصلی آموزش و پرورش، حقوق و دستمزدها است، در سطح کلان اقداماتی در حال انجام است و اعمال مدرک تحصیل، رتبه بندی بارها از ما خواسته شده است.