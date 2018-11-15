به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلمهای ورزشی ایران، سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم های ورزشی شامگاه چهارشنبه ۲۳ آبان در حالی آغاز به کار کرد که در این دوره آثاری از ایران که جزو مناطق ۱۶ گانه فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی است در بخش های مختلف حضور دارند.
فیلمهای بلند «کاپیتان امیر» به کارگردانی سعید چاری و بازی علی انصاریان، «من ایرانیام» به کارگردانی محمدرضا آهنج و بازی علیرضا حیدری، «اسنیف» به کارگردانی فرزانه امینی، مستندهای «خواهرم محدثه» به کارگردانی عاطفه محرابی، «راه برفی» به کارگردانی آذر فرامرزی، «من لیدر هستم» به کارگردانی محسن خان جهانی، «ایران به توان ۲» به کارگردانی فرزانه امینی و برنامه تلویزیونی با اجرای رامین راستاد و تهیه کنندگی مجتبی پوربخش و شبکه ورزش در این رویداد بینالمللی به نمایندگی از ایران در بخشهای مختلف به رقابت میپردازند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی (FICTS) است که با حمایت وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سازمان صداوسیما و شبکه ورزش برگزار می شود؛ این رویداد در ایران به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره فیلمهای ورزشی به شمار میآید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلمسازی ورزشی را برعهده دارد.
مقر فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی (FICTS) در میلان ایتالیا است که بیش از ۱۱۶ کشور عضو این فدراسیون هستند و ایران جزو مناطق ۱۶ گانه فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی است. همه ساله در ماه نوامبر جشنواره جهانی فیلم های ورزشی با حضور چهرههای سینمایی و قهرمانان ورزشی از کشورهای مختلف در میلان برگزار میشود.
در ۲ دوره اخیر این جشنواره آثاری از ایران شامل فیلم کوتاه «گزارشگر» ساخته محمدرضا خردمندان، فیلم نیمه بلند «آریو والیبال» به کارگردانی محمد بخشی و مستند «آتلان» به کارگردانی معین کریم الدینی جوایز جشنواره را در بخش های کوتاه و مستند کسب کرده بودند.
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